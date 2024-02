Quanh việc Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 bị đề nghị xử phạt hành chính

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Có sự chậm trễ trong thực hiện dự án

Dự án xây dựng Trung tâm Điện ảnh đa chức năng là công trình dân dụng cấp II, do Công ty CP Điện ảnh 12/9 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 132,1 tỷ đồng. Dự án này được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 ngày 27/10/2010 tại Quyết định số 5092/QĐ-UBND.

Đến ngày 6/3/2012, Công ty CP Điện ảnh 12/9 đã được UBND tỉnh cho thuê đất với diện tích 5.621,3m2. Theo quy hoạch, dự án gồm 4 hạng mục, công trình gồm: Khối Siêu thị thể thao và du lịch (nhà A), với diện tích 1.112m2; Khối điện ảnh, giải trí và văn phòng (nhà B), với diện tích 1.112m2; Đất cây xanh, sân vườn với diện tích 560m2; Sân đường nội bộ với diện tích 2.816m2. Dự án được thực hiện ngay trên trục đường Quang Trung (thuộc địa bàn phường Quang Trung), là một trong những khu vực "đắc địa" nhất thành phố Vinh.

Khu đất trước thời điểm bị san phẳng để xây dựng khối siêu thị thể thao và du lịch. Ảnh: Tư liệu

Theo Giấy chứng nhận đầu tư được cấp ngày 5/7/2012, tiến độ thực hiện dự án Trung tâm Điện ảnh đa chức năng 12/9 được phân kỳ làm 2 giai đoạn. Giai đoạn I từ quý I/2012 đến quý I/2013, gồm các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, xây dựng khối điện ảnh, giải trí và văn phòng (nhà B); giai đoạn II từ quý II/2016 đến quý I/2017, gồm các bước xây dựng khối siêu thị thể thao và du lịch (nhà A), hoàn thiện công trình đưa vào khai thác sử dụng.

Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ ngày được phê duyệt quy hoạch xây dựng, thế nhưng cho đến thời điểm này, Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 mới chỉ xây dựng được khối nhà điện ảnh, giải trí và văn phòng, cùng sân, đường nội bộ. Ở phần diện tích đất quy hoạch xây dựng khối nhà siêu thị thể thao và du lịch, sau nhiều năm được chủ đầu tư sử dụng làm quán cà phê, quán bia, vào cuối năm 2023 đã được san gạt mặt bằng và triển khai thi công rầm rộ.

Bên trong khu vực thi công. Ảnh: Tiến Đông

Đề nghị xử lý của UBND thành phố Vinh

Sau khi chủ đầu tư tái khởi động dự án và nhà thầu tiến hành ép cọc ly tâm D500 để xây móng cho khu nhà A, thực tế đã làm ảnh hưởng đến khu vực xung quanh. Vào ngày 25/1/2024, UBND phường Quang Trung đã có Văn bản số 44/UBND-ĐT gửi Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 về việc khắc phục những tồn tại trong quá trình thi công công trình Trung tâm Điện ảnh đa chức năng.

Theo UBND phường Quang Trung thì, vào ngày 18/1/2024, UBND phường đã nhận được văn bản phản ánh của Trường Tiểu học Quang Trung, về việc trong quá trình thi công công trình Trung tâm Điện ảnh đa chức năng, gây ảnh hưởng đến các dãy nhà học, nhà hiệu bộ, tạo ra tiếng ồn, rung, lắc mạnh, gây tâm lý bất an, lo sợ cho cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường.

Nền gạch của Trường Tiểu học Quang Trung bị biến dạng khi có rung chấn từ quá trình thi công ép cọc ly tâm. Ảnh: CSCC

Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh của Trường Tiểu học Quang Trung cũng như các công trình lân cận. UBND phường Quang Trung đã yêu cầu chủ đầu tư, chỉ đạo nhà thầu thi công phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi xây dựng, hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường và các hộ dân xung quanh. Tổ chức thi công xây dựng công trình tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng, không gây lún, nứt, hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận; không làm ảnh hưởng đến an toàn, tính mạng của các hộ dân, giáo viên và học sinh; xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định của pháp luật...

Biên bản xử phạt vi phạm hành chính do Đội quản lý trật tự đô thị lập. Ảnh: Tiến Đông

Cũng trong ngày 25/1/2024, Phòng Quản lý đô thị đã phối hợp với Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh và UBND phường Quang Trung tiến hành kiểm tra hiện trường thi công công trình này. Tại thời điểm kiểm tra, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã không cung cấp được hồ sơ dự án xây dựng công trình và Giấy phép xây dựng; tình trạng thi công ép cọc gây ra tiếng ồn lớn, có hiện tượng rung, lắc ảnh hưởng đến công trình nhà học của Trường Tiểu học Quang Trung (đây là công trình đã sử dụng lâu năm và UBND thành phố Vinh đang có kế hoạch tháo dỡ xây dựng mới) và các công trình lân cận.

Khu vực thi công đang được quây tôn kín mít. Ảnh: Tiến Đông

Căn cứ biên bản kiểm tra hiện trạng ngày 25/1/2024, vào ngày 1/2/2024, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9, vì những hành vi như: Tổ chức thi công xây dựng công trình có nguy cơ gây sụp đổ công trình lân cận và tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, được quy định tại Điểm C, Khoản 5 và Điểm C, Khoản 7, Điều 16, Nghị định 16/2022/NĐ-CP, ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Khu vực thực hiện dự án có vị trí rất "đắc địa" khi nằm trên trục đường Quang Trung - một trong những trục đường sầm uất nhất thành phố Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Trong ngày 1/2/2024 UBND thành phố Vinh đã có Văn bản số 635/UBND-QLĐT gửi Sở Xây dựng và chủ đầu tư. Trong đó, đề nghị Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra thực tế tại hiện trường để yêu cầu chủ đầu tư, và đơn vị thi công có giải pháp thi công phù hợp, đảm bảo an toàn đối với Trường Tiểu học Quang Trung và các công trình lân cận.

UBND thành phố Vinh cũng đã yêu cầu Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 tạm dừng thi công công trình nói trên trong thời gian Sở Xây dựng kiểm tra hiện trường và có ý kiến chỉ đạo.

Bên cạnh đó, căn cứ theo các hành vi vi phạm và mức độ vi phạm vượt quá thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, thành (dưới 200 triệu đồng), vì vậy, cũng trong ngày 1/2/2024, UBND thành phố Vinh đã có Văn bản số 648/UBND-QLĐT gửi UBND tỉnh đề nghị xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện ảnh 12/9 với tổng số tiền 210 triệu đồng. Ngoài ra trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp...