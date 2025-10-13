Thể thao Quế Ngọc Hải chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình khi nhận danh hiệu 'Gia đình trẻ hạnh phúc' Giữa những chuyến thi đấu xa nhà và áp lực của một cầu thủ chuyên nghiệp, cựu trung vệ Sông Lam Nghệ An - Quế Ngọc Hải - vẫn giữ được mái ấm tràn đầy yêu thương. Mới đây, anh cùng vợ được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là 1 trong 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận tin được tuyên dương, Quế Ngọc Hải không giấu được niềm xúc động. “Bản thân và gia đình rất bất ngờ khi nhận được lời mời của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với tôi, trên cả nước có rất nhiều gia đình trẻ xứng đáng với danh hiệu này. Chính vì thế, khi biết tin được vinh danh, cả nhà cảm thấy vừa vinh dự, vừa hạnh phúc và tự hào vì đó là sự ghi nhận cho những cố gắng vun đắp mái ấm suốt thời gian qua” - Quế Ngọc Hải chia sẻ.

Gia đình Quế Ngọc Hải. Ảnh: FBNV

Hiện nay, Quế Ngọc Hải đang thi đấu cho đội bóng Đông Á Thanh Hóa, trước đó là Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP. HCM). Hải chia sẻ, việc phải đi thi đấu xa khiến anh ít có thời gian ở bên vợ con, nên phần lớn việc vun vén gia đình là do vợ anh gánh vác. Cô ấy là hậu phương vững chắc để Quế Ngọc Hải có thể yên tâm thi đấu. “Đó là điều mà Hải luôn muốn dành lời cảm ơn và sự tôn trọng cho vợ mình”, anh nói.

Quế Ngọc Hải và vợ - Dương Thùy Phương. Ảnh: FBNV

Chương trình “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào tối 12/10, với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương”. Sau thời gian phát động từ tháng 5 đến tháng 6, Ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ đề cử từ các địa phương. Hội đồng xét chọn đã chọn ra 10 gia đình tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu gia đình trẻ trên khắp cả nước.

Những gia đình được tuyên dương đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như công nhân viên chức, doanh nhân, công an, MC truyền hình, vận động viên, nông dân… nhưng đều có điểm chung là cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và luôn giữ được sự yêu thương, tôn trọng.

Tại buổi lễ, các gia đình được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng biểu trưng của chương trình và quà tặng từ đơn vị tài trợ.