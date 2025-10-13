Thứ Hai, 13/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thể thao

Quế Ngọc Hải chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình khi nhận danh hiệu 'Gia đình trẻ hạnh phúc'

Đức Anh 13/10/2025 17:29

Giữa những chuyến thi đấu xa nhà và áp lực của một cầu thủ chuyên nghiệp, cựu trung vệ Sông Lam Nghệ An - Quế Ngọc Hải - vẫn giữ được mái ấm tràn đầy yêu thương. Mới đây, anh cùng vợ được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh là 1 trong 10 “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025.

Chia sẻ cảm xúc sau khi nhận tin được tuyên dương, Quế Ngọc Hải không giấu được niềm xúc động. “Bản thân và gia đình rất bất ngờ khi nhận được lời mời của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Với tôi, trên cả nước có rất nhiều gia đình trẻ xứng đáng với danh hiệu này. Chính vì thế, khi biết tin được vinh danh, cả nhà cảm thấy vừa vinh dự, vừa hạnh phúc và tự hào vì đó là sự ghi nhận cho những cố gắng vun đắp mái ấm suốt thời gian qua” - Quế Ngọc Hải chia sẻ.

2(1).jpg
Gia đình Quế Ngọc Hải. Ảnh: FBNV

Hiện nay, Quế Ngọc Hải đang thi đấu cho đội bóng Đông Á Thanh Hóa, trước đó là Becamex Bình Dương (nay là Becamex TP. HCM). Hải chia sẻ, việc phải đi thi đấu xa khiến anh ít có thời gian ở bên vợ con, nên phần lớn việc vun vén gia đình là do vợ anh gánh vác. Cô ấy là hậu phương vững chắc để Quế Ngọc Hải có thể yên tâm thi đấu. “Đó là điều mà Hải luôn muốn dành lời cảm ơn và sự tôn trọng cho vợ mình”, anh nói.

3(1).jpg
Quế Ngọc Hải và vợ - Dương Thùy Phương. Ảnh: FBNV

Chương trình “Gia đình trẻ hạnh phúc” năm 2025 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức vào tối 12/10, với chủ đề “Bên nhau, mình là Nhà - Viết hành trình yêu thương”. Sau thời gian phát động từ tháng 5 đến tháng 6, Ban tổ chức đã nhận được 44 hồ sơ đề cử từ các địa phương. Hội đồng xét chọn đã chọn ra 10 gia đình tiêu biểu, đại diện cho hàng triệu gia đình trẻ trên khắp cả nước.

Những gia đình được tuyên dương đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như công nhân viên chức, doanh nhân, công an, MC truyền hình, vận động viên, nông dân… nhưng đều có điểm chung là cùng nhau vượt qua khó khăn, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống và luôn giữ được sự yêu thương, tôn trọng.

Tại buổi lễ, các gia đình được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cùng biểu trưng của chương trình và quà tặng từ đơn vị tài trợ.

4.jpg
Quế Ngọc Hải từng là trung vệ đội trưởng SLNA. Ảnh: FBNV

Bài liên quan

Đọc tiếp

Quế Ngọc Hải tiết lộ lý do gia nhập Thanh Hoá; Malaysia sắp bị loại khi không có cầu thủ nhập tịch

Quế Ngọc Hải tiết lộ lý do gia nhập Thanh Hoá; Malaysia sắp bị loại khi không có cầu thủ nhập tịch

Tối đa 6 ngoại binh cùng xuất hiện trên sân ở V.League 2025/26; Quế Ngọc Hải chia tay CLB Bình Dương

Tối đa 6 ngoại binh cùng xuất hiện trên sân ở V.League 2025/26; Quế Ngọc Hải chia tay CLB Bình Dương

MU giữ chân thành công 'tiểu Messi' 14 tuổi đá cực hay; Rộ tin CLB Bình Dương muốn thanh lý Quế Ngọc Hải, thực hư thế nào?

MU giữ chân thành công 'tiểu Messi' 14 tuổi đá cực hay; Rộ tin CLB Bình Dương muốn thanh lý Quế Ngọc Hải, thực hư thế nào?

Đọc tiếp

Quế Ngọc Hải tiết lộ lý do gia nhập Thanh Hoá; Malaysia sắp bị loại khi không có cầu thủ nhập tịch

Quế Ngọc Hải tiết lộ lý do gia nhập Thanh Hoá; Malaysia sắp bị loại khi không có cầu thủ nhập tịch

Tối đa 6 ngoại binh cùng xuất hiện trên sân ở V.League 2025/26; Quế Ngọc Hải chia tay CLB Bình Dương

Tối đa 6 ngoại binh cùng xuất hiện trên sân ở V.League 2025/26; Quế Ngọc Hải chia tay CLB Bình Dương

MU giữ chân thành công 'tiểu Messi' 14 tuổi đá cực hay; Rộ tin CLB Bình Dương muốn thanh lý Quế Ngọc Hải, thực hư thế nào?

MU giữ chân thành công 'tiểu Messi' 14 tuổi đá cực hay; Rộ tin CLB Bình Dương muốn thanh lý Quế Ngọc Hải, thực hư thế nào?

Xem thêm Thể thao

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Thể thao
      Quế Ngọc Hải chia sẻ bí quyết giữ lửa hạnh phúc gia đình khi nhận danh hiệu 'Gia đình trẻ hạnh phúc'

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO