Thể thao Những dấu hỏi dành cho HLV Kim Sang - sik; Sau Quế Ngọc Hải đến Soirov bị thủ môn Gurpreet cản phá quả phạt đền Tuyển Việt Nam: Những dấu hỏi dành cho HLV Kim Sang-sik; Sau Quế Ngọc Hải đến Soirov bị thủ môn Gurpreet cản phá quả phạt đền; Kết quả bóng đá 31/8: Real Madrid thắng nhọc, PSG "đánh tennis" ... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Tuyển Việt Nam: Những dấu hỏi dành cho HLV Kim Sang-sik

Nhìn vào danh sách triệu tập lần này, sự thay đổi là điều dễ nhận thấy nhất. Hàng loạt cái tên quen thuộc và được xem là trụ cột ở vị trí của mình như thủ môn Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip hay trung vệ Bùi Tiến Dũng đều vắng mặt.

HLV Kim Sang-sik đã trao cơ hội cho rất nhiều tân binh.

Thay vào đó, HLV Kim Sang -sik đã trao cơ hội cho rất nhiều tân binh và những gương mặt trẻ đang có tiềm năng như Đinh Quang Kiệt, Phạm Gia Hưng, Trần Hoàng Phúc và thủ thành Quan Văn Chuẩn.

Cuộc “thay máu” này càng trở nên sâu rộng hơn khi những nhân tố quan trọng như Quang Hải hay Hai Long buộc phải rút lui vào phút chót vì chấn thương.

Việc triệu tập những cái tên như Hoàng Phúc, Quang Kiệt hay đặc biệt là trường hợp được gọi bổ sung Phan Du Học đang khiến người hâm mộ ngạc nhiên.

HLV Kim Sang-sik đang muốn định hình phong cách và nhân sự theo cách riêng, chấp nhận gây tranh cãi. Đây có thể là sự táo bạo cần thiết để làm mới tuyển Việt Nam nhưng cũng có thể là con dao 2 lưỡi nếu những lựa chọn chưa thực sự thuyết phục.

Sau Quế Ngọc Hải đến Soirov bị thủ môn Gurpreet cản phá quả phạt đền

Thủ môn Gurpreet hóa người hùng giúp tuyển Ấn Độ đánh bại "kèo trên" và là chủ nhà Tajikistan 2-1.

Thủ môn Surpreet tiếp tục vô hiệu hóa phạt đền từ cú sút của Soirov đêm 29/8.

Trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Ấn Độ ngày 12/10/2024 trên sân Thiên Trường, Việt Nam được hưởng phạt đền ở phút 38 khi đang dẫn 1-0, tuy nhiên, Quế Ngọc Hải sút để thủ môn Gurprett dễ dàng đổ người sát cột ôm được quả bóng. Sau đó phòng ngự Việt Nam lại mắc lỗi để Farukh Choudhary tước bóng rồi san bằng 1-1.

Tối 29/8, sau Quế Ngọc Hải thì đến Rustam Soirov cũng tự tin cầm bóng đặt chấm 11m rồi sút sát cột phải cầu môn, nhưng thủ môn Gurpeet cũng vô hiệu hóa thành công giúp Ấn Độ thắng chủ giải Vô địch Trung Á (CAFA Cup 2025) 2-1.



Tranh cãi ở trận Chelsea-Fulham

Tiền vệ Josh King của Fulham sút tung lưới Robert Sanchez của Chelsea, nhưng bàn thắng đã bị trọng tài từ chối.

Chelsea thi đấu có phần bế tắc trước hàng thủ chặt chẽ của Fulham.

Tình huống diễn ra ở phút 25 trong trận đấu sớm tại vòng 3 Premier League tối 30/8, khi King nhận bóng từ đường chọc khe của đồng đội, sau đó tăng tốc và sút tung lưới Chelsea. Tuy nhiên, sau khi xem lại VAR, trọng tài Robert Jones, xác định tiền đạo Rodrigo Muniz của Fulham phạm lỗi với cầu thủ Chelsea trước đó.Máy quay chậm cho thấy trong lúc xoay bóng, Muniz đạp vào chân trung vệ Trevor Chalobah.

Đây là yếu tố quan trọng khiến trọng tài Jones hủy bàn thắng của Fulham. Tuy nhiên, quyết định này lập tức tạo ra phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Tưởng chừng hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đúng vào phút bù giờ thứ 9, Joao Pedro đã sắm vai người hùng của Chelsea với cú đánh đầu tung lưới Fulham từ tình huống phạt góc.

Nếu ở hiệp 1, VAR "cứu thua" cho Chelsea thì đến hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục hưởng lợi. Phút 56, trọng tài và VAR cho họ hưởng phạt đền, sau tình huống bóng chạm tay Sessegnon trong vòng cấm địa Fulham. Trên chấm 11m, Enzo Fernandez dễ dàng lập công, nâng tỷ số lên 2-0. Đây là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Kết quả bóng đá hôm nay 31/8: Real Madrid thắng nhọc, PSG "đánh tennis"

Kết quả bóng đá hôm nay 31/8, Real Madrid trải qua trận đấu khó khăn tại vòng 2 La Liga. Dù có lợi thế sân nhà khi tiếp đón Mallorca nhưng thầy trò HLV Alonso lại là những người thủng lưới trước.

Tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ sân Bernabeu.

Real có khá nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ sân Bernabeu là kết quả cuối cùng.

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 31/8, PSG "đánh tennis" ở giải VĐQG Pháp với trận thắng Toulouse 6-3. Đây là trận đấu PSG thể hiện sự vượt trội khi dẫn trước 4-0 chỉ sau 37 phút. Sau đó, đội ĐKVĐ dù để thủng lưới 3 bàn nhưng cũng kịp ghi thêm 2 bàn để thắng chung cuộc 6-3.