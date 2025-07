Thể thao Tối đa 6 ngoại binh cùng xuất hiện trên sân ở V.League 2025/26; Quế Ngọc Hải chia tay CLB Bình Dương Tối đa 6 ngoại binh cùng xuất hiện trên sân ở V.League 2025/26; Quế Ngọc Hải chia tay CLB Bình Dương; Cựu vương V.League báo tin vui về Văn Hậu... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tối đa 6 ngoại binh cùng xuất hiện trên sân ở V.League 2025/26

Chiều 14/7, Giải Bóng đá vô địch Quốc gia LP Bank V.League 2025/26 chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm, xếp lịch thi đấu.

Một trong những vấn đề gây chú ý trước thềm mùa giải mới là quy định số lượng ngoại binh.

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) quy định mỗi CLB đăng ký 4 ngoại binh và ra sân tối đa 3 người. Những ngày qua, một số CLB kiến nghị VPF cho phép cả 4 ngoại binh được ra sân cùng lúc.

Số lượng ngoại binh thi đấu các giải chuyên nghiệp quốc gia Việt Nam tăng dần.

Một số ý kiến ủng hộ đề xuất này, cho rằng, sẽ giúp tăng tính hấp dẫn cho các trận đấu. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến quan ngại rằng, việc này có thể dẫn đến chênh lệch đẳng cấp, tính công bằng giữa các đội có tiềm lực mạnh với nhóm đội tài chính hạn hẹp.

Tại lễ bốc thăm xếp lịch V.League 2025/26, ban tổ chức thông báo giữ nguyên quy định cho phép mỗi đội đăng ký 4 song ra sân tối đa 3 ngoại binh được ra sân cùng lúc.

Số cầu thủ gốc ngoại trên sân đấu V.League thực tế cao hơn, bởi một lượng lớn cầu thủ gốc ngoại, Việt kiều nhập tịch được tính là nội binh.

Quế Ngọc Hải chia tay CLB Bình Dương

Sau trận thua 2-3 của Bình Dương trước Sông Lam Nghệ An tại bán kết Cúp Quốc gia 2024/25, nhiều nguồn tin cho biết, Ban Lãnh đạo đội bóng đất Thủ rất thất vọng với phong độ của Quế Ngọc Hải và cân nhắc bán cầu thủ này.

Ở trận đấu đó, Quế Ngọc Hải là người mắc lỗi trực tiếp, dẫn đến quả phạt đền ở phút 89. Trên chấm 11m, Michael Olaha không mắc một sai lầm nào, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng xứ Nghệ.

Kể từ khi gia nhập Bình Dương, những đóng góp của Quế Ngọc Hải được cho là không tương xứng với mức lương và “lót tay” mà cầu thủ này được nhận.

Quế Ngọc Hải khoác áo Bình Dương trong trận giao hữu với Khánh Hòa.



Tương lai của Quế Ngọc Hải tưởng như đã sáng tỏ, thì mới nhất (vào trưa 14/7), cựu trung vệ tuyển Việt Nam đăng tải thông điệp "tạm biệt Becamex Bình Dương", kèm lời cảm ơn gửi tới các thành viên của đội bóng đất Thủ trên trang facebook cá nhân.

"Cảm ơn các bạn vì mọi điều chúng ta đã trải qua cùng nhau thời gian vừa qua. Cảm ơn sự hỗ trợ của lãnh đạo câu lạc bộ, các huấn luyện viên, ban huấn luyện viên, đội ngũ hậu cần và đặc biệt là anh em cầu thủ. Các bạn sẽ luôn là kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp cầu thủ của tôi", trung vệ gốc Nghệ chia sẻ.

Được biết, Quế Ngọc Hải hiện đang nhận được sự quan tâm của loạt đội bóng như Trường Tươi Bình Phước, CLB Bắc Ninh và Công an Hà Nội.

Cựu vương V.League báo tin vui về Văn Hậu

Một thông tin rất vui dành cho người hâm mộ Câu lạc bộ Công an Hà Nội, đó là việc đội bóng này vừa điền tên hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào danh sách tham dự V.League mùa giải mới 2025/26.

Câu lạc bộ Công an Hà Nội mới đây đã chính thức điền tên hậu vệ Đoàn Văn Hậu vào danh sách đăng ký thi đấu V.League 2025/26 gửi tới Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình hồi phục chấn thương của cầu thủ sinh năm 1999 có nhiều chuyển biến khả quan. Trước đó, Đoàn Văn Hậu đã chia sẻ những hình ảnh tập luyện với bóng, hé lộ ngày trở lại sân cỏ không còn xa.

Đoàn Văn Hậu - cái tên sáng giá của nền bóng đá nước nhà.

Ngôi sao của bóng đá Việt Nam dính chấn thương gót chân kéo dài và từng sang Singapore điều trị theo hướng tự phục hồi, không phẫu thuật. Tuy nhiên, sau gần nửa năm không đạt hiệu quả, hậu vệ này buộc phải phẫu thuật vào tháng 3/2024. Việc có tên trong danh sách đăng ký thi đấu cho thấy Văn Hậu đang trên đà bình phục và nhiều khả năng trở lại trong giai đoạn đầu mùa giải mới.

Ngoài ra, đội bóng này cũng sẽ chào đón trung vệ Phạm Lý Đức từ Hoàng Anh Gia Lai FC. Đây sẽ là sự bổ sung đáng kể cho hàng thủ đội vô địch Cúp quốc gia, bên cạnh Bùi Hoàng Việt Anh, Hugo Gomes và Trần Đình Trọng.

Arsenal đón tân binh giá 20 triệu Euro

Theo The Athletic, Arsenal đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ trẻ Cristhian Mosquera của Valencia trong nỗ lực tăng cường chiều sâu cho hàng phòng ngự Hè này.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định vụ chuyển nhượng hoàn tất chiều 14/7 (giờ Hà Nội). Nguồn tin khẳng định thêm rằng, Arsenal tiêu tốn 20 triệu Euro cho Mosquera. Cầu thủ sẽ kiểm tra y tế vào cuối tuần này.

Cristhian Mosquera là chữ ký đáng chờ đợi của Arsenal Hè này.

Đội bóng thành London xem Mosquera là phương án lý tưởng để dự phòng cho bộ đôi trụ cột William Saliba và Gabriel, sau khi hụt thương vụ Dean Huijsen vào tay Real Madrid. Mosquera là mẫu hậu vệ đa năng mà HLV Arteta tìm kiếm, có thể đá lệch phải và cả hậu vệ cánh khi cần.

Mosquera ra sân tổng cộng 90 lần cho đội 1 Valencia, trong đó, có 41 trận ở mùa giải qua. Anh cũng là gương mặt quen thuộc của các cấp độ trẻ Tây Ban Nha, với 10 lần khoác áo U21, gồm cả trận gặp U21 Anh tại vòng chung kết U21 Euro Hè 2025./.