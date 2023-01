Quế Phong: Những kết quả nổi bật năm 2022

(Baonghean.vn) - Với sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, sự tập trung lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của HĐND, chỉ đạo điều hành của UBND huyện, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp, nhân dân, năm 2022 Quế Phong đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, văn hóa - xã hội chuyển biến tốt; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững... huyện vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.

- Kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách năm 2022 ước đạt 803,847 tỷ đồng, vượt 25,26% so với dự toán; trong đó tổng thu trên địa bàn đạt 42,203 tỷ đồng, vượt 104,18% so với dự toán năm 2022. Thu nhập bình quân đạt 33,5 triệu đồng/người, tăng 6,87% so với năm 2021 và bằng 96,36% so với kế hoạch 2022. Giải ngân vốn đầu tư công tính đến tháng 11 năm 2022 đứng thứ 2/21 huyện, thành, thị.

- Năm thứ 2 liên tục ngành Giáo dục và Đào tạo được xếp loại Xuất sắc kể từ khi thành lập huyện đến nay. Năm 2022 có 3 trường học được công nhận mới và 5 trường được công nhận tiếp tục đạt chuẩn Quốc gia theo các mức độ, tỷ lệ trường chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện đạt 65,9%.

- Công tác chăm sóc sức khỏe, y tế dự phòng thực hiện có hiệu quả. Chất lượng khám, chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện và các trạm y tế xã, thị trấn ngày càng được nâng cao, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Tập trung chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

- Công tác văn hóa - thông tin - thể thao được quan tâm chỉ đạo. Trong năm, Quế Phong xếp thứ Nhất các huyện miền núi tại Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh, xếp thứ Năm toàn đoàn, là đơn vị miền núi đầu tiên tham gia đạt thứ Năm trong các kỳ đại hội. Tổ chức thành công chương trình giao lưu Việt - Lào nhân Kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Lào. Trong năm, tổng lượt khách du lịch đến địa bàn hơn 11.900 lượt, doanh thu dịch vụ ước đạt hơn 4,3 tỷ đồng.

- Xếp thứ nhất chỉ số cạnh tranh cấp huyện. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, năm 2021 xếp thứ 7, tăng 1 bậc so với năm 2020. Trong đó, đã phối hợp với VNPT Nghệ An triển khai chuyển đổi số trên địa bàn huyện hiệu quả.

- Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình biên giới, phòng, chống nhập cảnh trái phép qua biên giới. Tổ chức ra quân huấn luyện, tập huấn quân sự cấp huyện, diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã năm 2022 đạt kết quả tốt. Công tác điều tra, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là tội phạm về ma túy.