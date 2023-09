Quế Phong triển khai dập dịch rầy nâu gây hại hàng trăm hec-ta lúa

(Baonghean.vn) - Từ nay đến hết ngày 15/9, dự báo Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 60 - 120mm, có nơi trên 150mm như: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Đô Lương, Nghĩa Đàn, Thanh Chương, Hoàng Mai, Quỳnh Lưu...