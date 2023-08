Quốc hội giám sát một loạt dự án giao thông tại nhiều địa phương, trong đó có Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 18/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch giám sát và đề cương báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”. Đây là một trong hai chuyên đề giám sát tối cao của Quốc hội trong năm 2024.

Phiên họp 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh, Phó trưởng đoàn Thường trực Đoàn giám sát cho biết, nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, chính sách quy định tại Nghị quyết số 43/2023/QH15; việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia (dự án Sân bay Long Thành; các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và 2021 - 2025; dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1).

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo kết quả của các đối tượng giám sát và báo cáo kết quả giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương, các cơ quan liên quan, Đoàn giám sát sẽ giám sát trực tiếp tại một số bộ, ngành, địa phương. Trong đó, chú trọng những nơi có tình hình nổi bật, có tính đại diện về vùng, miền, là các tỉnh, thành phố có thực hiện cả 2 nội dung của đoàn giám sát.

Đối với nội dung thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia, sẽ giám sát tại Bộ GTVT và các địa phương có triển khai thực hiện dự án: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Bình Định, Bình Thuận, Bình Dương, Cà Mau, Cần Thơ, Đắk Lắk, Đồng Nai, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hưng Yên, Khánh Hòa, Long An, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Sóc Trăng, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Đoàn giám sát giám sát trực tiếp tại địa phương trên thực địa và qua báo cáo giám sát. Đối với các địa phương Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai sẽ do Trưởng đoàn giám sát chủ trì làm việc.

Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến cho rằng, nội dung giám sát cần tiếp tục được rà soát bảo đảm tiếp cận theo các nhóm vấn đề lớn, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, nghiên cứu kỹ để sử dụng kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kết quả giám sát của các cơ quan Quốc hội trong thời gian thực hiện các nghị quyết nêu trên.

Về các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 tập trung chủ yếu ở ngành GTVT, do đó trách nhiệm của bộ này là hết sức quan trọng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn giám sát cho biết, Đoàn giám sát sẽ tiếp tục hoàn thiện kế hoạch giám sát, đồng thời huy động HĐND các địa phương phối hợp thực hiện giám sát tại địa phương đó để bảo đảm tiến độ, chất lượng giám sát.