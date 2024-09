Thời sự Quy định độ tuổi đủ điều kiện lần đầu tham gia, tái cử cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025 - 2030 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quy định độ tuổi đủ điều kiện lần đầu tham gia, tái cử cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào tháng 8/2020. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Theo đó, tại Thông tri số 09-TT/TU về đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ: Thời điểm tính độ tuổi tham gia cấp ủy (là thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp): Cấp cơ sở tháng 4/2025; cấp huyện và tương đương tháng 6/2025; cấp tỉnh tháng 9/2025.

Thời điểm tính độ tuổi tham gia chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tháng 5/2026. Thời điểm tính độ tuổi tham gia chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội là thời điểm đại hội ở các cấp của mỗi tổ chức.

Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải còn thời gian công tác ít nhất tròn 1 nhiệm kỳ trở lên tại thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp, thời điểm bầu cử hoặc đại hội của mỗi tổ chức.

Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy phải còn thời gian công tác ít nhất từ 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng) trở lên tại thời điểm bắt đầu tổ chức đại hội đảng bộ ở mỗi cấp.

Cán bộ tái cử cấp ủy thì được tái cử các chức danh lãnh đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhưng phải còn thời gian công tác ít nhất 18 tháng trở lên tại thời điểm bầu cử hoặc đại hội của mỗi tổ chức.

Theo đó, về độ tuổi cấp ủy viên nhiệm kỳ 2025 – 2030, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định:

* Những đồng chí lần đầu tham gia cấp ủy:

Đối với cấp tỉnh: Nam sinh từ tháng 9/1968, nữ sinh từ tháng 5/1972 trở lại đây (trường hợp cán bộ nữ được nghỉ hưu ở độ tuổi 60 theo quy định của pháp luật, thì sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây).

Đối với cấp huyện: Nam sinh từ tháng 6/1968, nữ sinh từ tháng 02/1972 trở lại đây.

Đối với cấp xã:

- Cán bộ, công chức cấp xã (theo quy định tại Nghị định số 33/2023/NĐ-CP, ngày 10/6/2023 của Chính phủ): Nam sinh từ tháng 4/1968, nữ sinh từ tháng 01/1972 trở lại đây.

- Trưởng Công an cấp xã: Còn thời gian công tác ít nhất 5 năm (60 tháng) theo quy định về độ tuổi nghỉ hưu nêu tại Luật Công an nhân dân (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

- Cán bộ hoạt động không chuyên trách: Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương để quy định tuổi tham gia cấp ủy đối với những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với tinh thần Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

* Những đồng chí được giới thiệu tái cử cấp ủy

Đối với cấp tỉnh: Nam sinh từ tháng 4/1966, nữ sinh từ tháng 9/1970 trở lại đây (trường hợp cán bộ nữ được nghỉ hưu ở độ tuổi 60 theo quy định của pháp luật, thì sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây).

Đối với cấp huyện: Nam sinh từ tháng 3/1966, nữ sinh từ tháng 8/1970 trở lại đây.

Đối với cấp xã:

- Cán bộ, công chức cấp xã: Nam sinh từ tháng 1/1966, nữ sinh từ tháng 6/1970 trở lại đây.

- Trưởng Công an cấp xã: Còn thời gian công tác ít nhất 30 tháng theo quy định về độ tuổi nghỉ hưu nêu tại Luật Công an nhân dân (sửa đổi, bổ sung năm 2023).

- Cán bộ hoạt động không chuyên trách: Các huyện ủy, thành ủy, thị ủy căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương để quy định tuổi tái cử cấp ủy đối với những người hoạt động không chuyên trách phù hợp với tinh thần Kết luận số 64 - KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Đối với lực lượng vũ trang: Độ tuổi tham gia cấp ủy căn cứ vào độ tuổi nghỉ hưu quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân (sửa đổi, bổ sung năm 2023). Các đồng chí tham gia cấp ủy địa phương thực hiện theo quy định chung về độ tuổi tham gia cấp ủy các cấp; các đồng chí tham gia cấp ủy trong các đảng bộ Quân sự, Biên phòng thực hiện theo hướng dẫn của Quân ủy Trung ương; các đồng chí tham gia cấp ủy trong các đảng bộ Công an thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương.

Đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp:

- Các đồng chí bí thư là thủ trưởng, phó bí thư cấp ủy trong đảng bộ của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp; bí thư hoặc phó bí thư là chủ tịch hội đồng thành viên (hội đồng quản trị), tổng giám đốc, phó bí thư chuyên trách công tác đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tài chính,… còn tuổi công tác từ 1 năm (12 tháng) trở lên, nếu có đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe, tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý, thì có thể xem xét tiếp tục tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

- Đối với các loại hình doanh nghiệp khác: Tùy vào tình hình thực tế của đơn vị, cơ cấu bí thư, phó bí thư, cấp ủy viên gắn với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của doanh nghiệp.

Các huyện, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị và quy định nêu trên để hướng dẫn tuổi tham gia cấp ủy đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các loại hình cơ quan, doanh nghiệp trực thuộc.