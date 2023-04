Quý I, hoạt động xuất, nhập khẩu của Nghệ An gặp khó khăn

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, hoạt động xuất, nhập khẩu của Nghệ An gặp khó khăn, kim ngạch xuất, nhập khẩu đều giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2023 dự ước đạt 175 triệu USD, đưa tổng kim ngạch 3 tháng đạt 520 triệu USD, giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2022 dự ước đạt 85 triệu USD, đưa tổng kim ngạch nhập khẩu 3 tháng đạt 274,2 triệu USD, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đánh giá, nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nghệ An như linh kiện điện tử, sợi, hàng may mặc, dăm gỗ, bao bì... gặp khó khăn về thị trường tiêu thụ do lượng đơn hàng nhập khẩu giảm mạnh.

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng Nghệ Tĩnh trong quý I giảm so với cùng kỳ: đạt 1.025.407 tấn, đạt 91,33% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản lượng hàng xuất nhập khẩu quý I năm 2023 ước đạt 385.500 tấn, giảm 23,30% so với cùng kỳ năm 2022; Sản lượng hàng nội địa đạt 472.321 tấn giảm 16,90%; Sản lượng hàng container ước đạt 7.880 TEU tương đương 143.123 tấn, giảm 31,72% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh một số mặt hàng có tỷ trọng tăng trưởng ổn định như quặng sắt, phân bón, các mặt hàng như đá, gỗ dăm, than, cát… đều giảm.

Về hàng container, do thị trường hàng hóa, khách hàng không bán được hàng nên nhu cầu vận chuyển container trong nước giảm mạnh. Đặc biệt, trong thời gian qua, giá cước vận tải quốc tế giảm rất mạnh nên các hãng tàu chạy tuyến quốc tế đã rút bớt tàu và chuyển sang khai thác thêm tuyến nội địa, dẫn đến giá cước vận chuyển hàng container nội địa giảm theo. Mặt khác, do tình hình thị trường container quốc tế khó khăn nên trong thời gian vừa qua các chuyến tàu quốc tế do VIMC Lines khai thác tạm thời dừng tuyến cập cảng Cửa Lò.

Hàng đá sản lượng ước đạt 66.951 tấn, giảm 38,61%, do liên quan đến việc thay đổi chính sách quản lý nhà nước đối với mặt hàng khoáng sản, trong đó có hàng đá trắng. Hiện nay, tại các mỏ trên địa bàn tỉnh Nghệ An các cơ quan quản lý nhà nước đang đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nên việc khai thác tại các mỏ đang tạm dừng hoặc hoạt động dưới công suất. Ngoài ra, việc kiểm soát tải trọng được đẩy mạnh dẫn đến các nhà vận tải đang đàm phán thỏa thuận giá cước vận tải với khách hàng nên hàng hóa đang tạm dừng hoặc vận chuyển về cảng với số lượng không đáng kể.

Mặt hàng gỗ dăm sản lượng quý I năm 2023 ước đạt 40.290 tấn, giảm 57,86% so với cùng kỳ năm 2022, do vùng nguyên liệu của Trung Quốc đã được khai thác trở lại sau thời gian gián đoạn của dịch Covid-19, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu mặt hàng này từ Việt Nam giảm nên sản lượng hàng thông qua cảng giảm mạnh.

Hàng than sản lượng ước đạt 25.527 tấn, giảm 48,44% do ảnh hưởng của giá than trên thị trường thế giới nên giá than bán ở thị trường nội địa tăng cao, các khách hàng đang đàm phán thỏa thuận mức giá phù hợp nên tạm thời không nhập hàng dẫn đến sản lượng hàng than thông qua cảng giảm. Hàng than thông qua cảng năm 2023 chủ yếu là hàng than nội địa...