Ra mắt các câu lạc bộ dân ca ví, giặm ngành Văn hóa, Thể thao Nghệ An

(Baonghean.vn) - Tối 27/8, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức tổng kết cuộc thi Hát Dân ca ví, giặm và ra mắt các câu lạc bộ dân ca ví, giặm ngành Văn hóa, Thể thao.

Cuộc thi Hát Dân ca ví, giặm và thành lập CLB Dân ca ví, giặm ngành Văn hóa - thể thao nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa diễn ra từ ngày 14 – 27/8, với sự tham gia của 9 đơn vị thuộc Sở Văn hóa và Thể thao.

Các đơn vị đã thành lập các CLB Dân ca ví, giặm và xây dựng chương trình dự thi theo 2 hình thức: Xây dựng clip để tuyên truyền quảng bá trên hạ tầng mạng xã hội và biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho Trung tâm Văn hóa tỉnh và Ban quản lý Khu di tích Kim Liên. Giải Nhì thuộc về các đơn vị: Ban quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh, Ban quản lý Di tích tỉnh, Thư viện tỉnh và Văn phòng Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An. Giải Ba thuộc về Trường Năng khiếu Thể dục thể thao Nghệ An và Bảo tàng Nghệ An.

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa, Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức hoạt động khen thưởng, gồm: Trao giấy khen của Công đoàn Viên chức Nghệ An cho các công đoàn cơ sở ngành Văn hóa, Thể thao và các đoàn viên công đoàn của ngành đạt thành tích trong 6 tháng đầu năm 2022; trao giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành; tôn vinh các đơn vị trong khối văn hóa đạt giải tại các Liên hoan toàn quốc.