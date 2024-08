Thể thao Khai mạc Giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nghệ An năm 2024 Chiều 27/8, tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND huyện Đô Lương tổ chức giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Nghệ An năm 2024.

Các đoàn vận động viên tham gia Giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2024. Ảnh: Minh Quân

Giải thể thao cán bộ, công chức và người lao động tỉnh Nghệ An năm 2024 do ngành Văn hóa và Thể thao Nghệ An tổ chức nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2024) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2024); 79 năm ngày Truyền thống Ngành văn hóa thông tin (28/8/1945- 28/8/2024).

Ông Hoàng Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu khai mạc giải. Ảnh: Minh Quân

Giải cũng là dịp nhằm góp phần động viên, khuyến khích và đẩy mạnh các phong trào tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đồng thời, là dịp để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ngành Văn hóa Thể thao tỉnh nhà được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, thắt chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị gắn bó.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao và UBND huyện Đô Lương trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Minh Quân

Tham gia Giải thể thao cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An năm 2024 có gần 300 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông 21 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Đô Lương trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Minh Quân

Các vận động viên sẽ thi đấu ở hai nội dung: Bóng chuyền đệm (nam, nữ) và chạy việt dã (2km đối với nam và 1km đối với nữ).

Giải sẽ kết thúc vào ngày 29/8.