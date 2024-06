Thời sự Ra mắt cuốn sách: 'Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ' Sáng 13/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ phối hợp với Nhà xuất bản Nghệ An tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ".

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; đại diện Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Tuyên giáo 21 huyện, thành, thị...

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt cuốn sách: "Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ". Ảnh: Phạm Bằng

Cuốn sách "Đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ" là tài liệu được biên soạn và xuất bản từ nhiệm vụ của Đề án số 01 ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về biên soạn, xuất bản tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An.

Lễ ra mắt cuốn sách là hoạt động chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm Bác Hồ viết Bức thư cuối cùng gửi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An.

Cuốn sách cũng giới thiệu những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cách thức để đồng bào các dân tộc thiểu số có thể học tập và làm theo Bác sao cho thiết thực nhất. Ảnh: Phạm Bằng

Cuốn sách gồm 3 phần, trong đó giới thiệu khái quát về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công lao của Người với dân tộc Việt Nam; Tình cảm, sự tin yêu của Người đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và tình cảm của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Bác Hồ, trong đó có các dân tộc thiểu số ở Nghệ An.

Cuốn sách cũng giới thiệu những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cách thức để đồng bào các dân tộc thiểu số có thể học tập và làm theo Bác sao cho thiết thực nhất; Những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho đồng bào dân tộc thiểu số để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Những tấm gương tập thể và cá nhân là đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An học tập và làm theo Bác Hồ.

Các đại biểu tham dự lễ ra mắt sách. Ảnh: Phạm Bằng

Sau khi xuất bản bản in tài liệu này, Ban Biên soạn tiếp tục chuyển tải thành các hình thức khác như sách điện tử, sách nói, podcast, các bản ghi âm bằng tiếng các dân tộc thiểu số để tài liệu đến được với nhiều người đọc nhất. Hiện nay, mọi người có thể truy cập vào Báo Nghệ An theo địa chỉ:Baonghean.vn để xem nội dung cuốn sách.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Ban Biên soạn tài liệu đã tiến hành 3 cuộc khảo sát ở các địa bàn dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An và ở tỉnh Cao Bằng, nơi Bác Hồ từng có thời gian dài hoạt động cách mạng và sống với đồng bào các dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, Ban Biên soạn đã xây dựng đề cương, đặt bài cho các tác giả và tiến hành biên tập tài liệu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tuyên giáo các địa phương có đồng bào các dân tộc thiểu số tăng cường tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn sử dụng tài liệu đến đúng đối tượng để phát huy tốt nhất giá trị của tài liệu. Ảnh: Phạm Bằng

Bản thảo bản in của tài liệu được biên tập rất kỹ lưỡng, với sự tham gia của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Nhà xuất bản Nghệ An. Trước khi in, đã xin ý kiến thẩm định của Viện Hồ Chí Minh và các lãnh đạo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy.

Tài liệu đáp ứng tiêu chí về nội dung, hình thức, phương pháp chuyển tải. Nội dung súc tích, đầy đủ, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với đặc điểm về văn hóa, tập quán, nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số Nghệ An; hình thức đẹp, hấp dẫn; phương pháp chuyển tải hiệu quả.

Các đại biểu tham dự buổi lễ tìm hiểu cuốn sách. Ảnh: Phạm Bằng

Để tài liệu phát huy được giá trị, đạt được mục đích theo Đề án 01 đặt ra, trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tuyên giáo các địa phương có đồng bào các dân tộc thiểu số tăng cường tuyên truyền, quảng bá và hướng dẫn sử dụng tài liệu đến đúng đối tượng để phát huy tốt nhất giá trị của tài liệu.

Hiện nay, việc chuyển tải ra các ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, Ban Biên soạn mới chỉ thực hiện được 2 thứ tiếng là Mông và Thái. Với những ngôn ngữ còn lại, đề nghị các địa phương căn cứ đặc điểm tình hình thực tế có cách làm chuyển tải tài liệu phù hợp, hiệu quả.

Đại diện Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 1 tập huấn chuyên đề: Tình hình Biển Đông gần đây và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, các cơ quan thông tin báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hoá và Thể thao quan tâm chuyển tải nội dung cuốn sách bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn trong đời sống nhân dân nhằm phát huy tốt nhất giá trị của tài liệu. Thông qua đây, phát huy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên, tự giác trong cán bộ, đảng viên và lan toả đến mỗi người dân.