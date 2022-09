Ra mắt Wings by Arts Nation – không gian giáo dục sáng tạo thông qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn cấp chứng chỉ quốc tế đầu tiên tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Wings by Arts Nation - không gian giáo dục sáng tạo thông qua Âm nhạc & Nghệ thuật trình diễn được áp dụng toàn bộ mô hình giáo dục nghệ thuật Arts Nation chính thức được ra mắt tại thành phố Vinh - Nghệ An.

Tối 17/9, Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thông thành phố Vinh liên kết hợp tác với Wings by Arts nation tổ chức lễ ra mắt Trường Âm nhạc và nghệ thuật trình diễn Wings by Art Nation.

Trường Âm nhạc và nghệ thuật trình diễn Wings by Art Nation được thành lập với mong muốn "Chắp cánh cho giáo dục sáng tạo thông qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn” từ Nhà sáng lập Đào Bảo Ly và Nghệ sĩ quốc tế - Nhà giáo dục Thanh Bùi.

Đây là trường đầu tiên tại Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ áp dụng toàn bộ mô hình giáo dục nghệ thuật Arts Nation - dự án thuộc Viện Giáo dục Nghệ thuật Việt Nam (VIA Education) do Nghệ sĩ quốc tế -Nhà giáo dục Thanh Bùi sáng lập. Tâm huyết cũng chính là khẩu hiệu được đặt để cho Wings by Arts Nation, một tôn chỉ hoạt động vì thế hệ tương lai.

Trước đó, VIA Education cũng đã có buổi lễ ký kết hợp tác với Wings, trao chứng nhận cấp phép quyền sử dụng mô hình Arts Nation. Tên gọi Wings by Arts Nation được chính thức ra đời như một lời gửi gắm, cam kết về việc kiến tạo môi trường học tập nghệ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo, truyền cảm hứng, chắp cánh cho thế hệ trẻ bay cao bay xa trên hành trình phát triển bản thân.

Wings by Art Nation là đơn vị đào tạo âm nhạc và nghệ thuật trình diễn cấp chứng chỉ quốc tế đầu tiên tại TP. Vinh (Nghệ An) và khu vực Bắc Trung Bộ. Sau quá trình học tập theo lộ trình được thiết kế cá nhân hoá, các học viên có cơ hội tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc tế với bộ môn mà mình theo đuổi do Viện Giáo dục Nghệ thuật Việt Nam liên kết tổ chức và có sự hướng dẫn ôn luyện của giáo viên Wings by Arts Nation.



Việc Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thông TP. Vinh hợp tác với Wings by Art Nation nhằm tạo ra các “sân chơi” hoạt động văn hóa văn nghệ, bồi dưỡng năng khiếu cho trẻ em, thanh thiếu niên thành phố và tạo ra không gian giáo dục sáng tạo thông qua âm nhạc và nghệ thuật trình diễn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Lê Nguyễn Chung - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông TP. Vinh chia sẻ: Thành phố Vinh là 1 trong 5 thành phố tại Việt Nam được ghi danh vào mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu (GNLC) của UNESCO. Những năm qua thành phố đã và đang không ngừng đầu tư và phát triển các cơ sở giáo dục cũng như các chương trình, hoạt động, không gian tạo điều kiện thực hành và thể hiện năng lực cho thế hệ trẻ.

Với chức năng của đơn vị, một trong những mục tiêu đề ra của Trung tâm Văn hóa – thể thao và truyền thông là phát triển sự nghiệp văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn. Trong đó phát triển giáo dục nghệ thuật là một chỉ tiêu quan trọng trong những định hướng phát triển văn hóa xã hội của tỉnh Nghệ An. Với sự ra mắt của Wings by Arts Nation, tôi tin đây là luồng gió mới mang đến một hệ thống giáo dục nghệ thuật tiêu chuẩn quốc tế cho thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung cũng như mang đến cho các em một môi trường giáo dục nghệ thuật chuyên nghiệp, sáng tạo và đầy cảm hứng.”

Việc hợp tác giữa Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh và Wings by Arts Nation trong các hoạt động giáo dục và trình diễn nghệ thuật tại địa phương cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục và trình diễn nghệ thuật trong việc giáo dục và nuôi dạy một thế hệ phát triển toàn diện, sáng tạo, cân bằng giữa việc kết nối, phát triển bản thân với việc kết nối, phát triển xã hội.

Từ đó tạo tiền đề cho sự phát triển lớn mạnh cho nền giáo dục, văn hoá, kinh tế… thành phố Vinh và cộng hưởng vào sự phát triển đất nước.

Tại lễ ra mắt, nhà sáng lập Wings by Arts Nation, bà Đào Bảo Ly cho biết: “Hiện nay, trẻ em ở nhiều quốc gia trên thế giới và những thành phố lớn tại Việt Nam may mắn có cơ hội được tiếp cận và trải nghiệm giáo dục sáng tạo thông qua nhiều bộ môn khác nhau, trong đó có nghệ thuật. Điều này chắc chắn tạo ra khoảng cách năng lực lớn.

Là một người mẹ, cũng là người con tại 'mảnh đất học' Nghệ An, tôi thật sự mong muốn các con ở đây cũng có được một môi trường học tập và phát triển nghệ thuật, sáng tạo chuyên nghiệp như thế. Đó là lý do có sự ra mắt của Wings by Arts Nation ngày hôm nay.”

Sự kiện ra mắt Wings by Arts Nation là bước đệm quan trọng cho sự phát triển giáo dục nghệ thuật tại địa phương, đồng thời là bước ngoặt đánh dấu cho việc mở rộng mô hình giáo dục nghệ thuật Arts Nation trên toàn quốc. Dưới sự hỗ trợ của Viện Giáo dục Nghệ thuật Việt Nam, Wings by Arts Nation sẽ mang đến các chương trình đào tạo quốc tế chuyên nghiệp về âm nhạc và vũ đạo cũng như các hoạt động văn hóa - văn nghệ, bồi dưỡng năng khiếu kết hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Thành phố Vinh cho trẻ em, thanh thiếu niên thành phố.

Mở đầu cho việc hiện thực hóa các mong muốn, cam kết của Wings by Arts Nation và Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thành phố Vinh, tại sự kiện ra mắt cũng có phần tọa đàm “Giáo dục sáng tạo với âm nhạc và nghệ thuật trình diễn là nền tảng cho thế hệ trẻ phát triển toàn diện”.

“Tôi thật sự đồng cảm và trân trọng sự đồng hành của Nhà sáng lập Wings by Arts Nation – Đào Bảo Ly trên con đường mang giáo dục âm nhạc, nghệ thuật và sáng tạo đến thế hệ trẻ Nghệ An. Bởi hiện nay, trước sự biến chuyển nhanh chóng ở mọi lĩnh vực trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, các con cần được chuẩn bị hành trang từ sớm để có thể tự tin đối mặt, thích nghi với mọi đổi thay cũng như chinh phục mọi thử thách. Các con sẽ là những dòng nước, có lúc mạnh mẽ và nhiệt huyết như thác, có lúc khéo léo nương mình len qua những khe đá sắc nhọn, cũng có lúc ấm áp, nhẹ nhàng chảy trong mạch đất chờ cơ hội để bứt phá – đó là những gì giáo dục sáng tạo sẽ mang đến cho các con. Và giáo dục sáng tạo thông qua giáo dục âm nhạc và nghệ thuật sẽ giúp các con phát triển toàn diện, trở thành phiên bản hoàn thiện nhất trong khả năng của các con.” Nghệ sĩ Quốc tế - Nhà giáo dục Thanh Bùi - Nhà sáng lập VIA Education và Arts Nation chia sẻ tại diễn đàn:

Tại buổi tọa đàm, bà Đào Bảo Ly cũng nói thêm: “Tôi tự hào khi được tiếp nối trọng trách lớn của Nghệ sĩ quốc tế, nhà giáo dục Thanh Bùi. Với tư cách là người đứng đầu nhà trường, tôi đảm bảo rằng Wings by Arts Nation sẽ là một ngôi trường không ngừng phát triển và hoàn thiện hơn. Cảm ơn bạn đã cho tôi và Wings by Arts Nation cơ hội trở thành một phần trong cuộc sống của bạn, và cùng nhau, tôi tin chúng ta sẽ đạt được những mục tiêu trong tương lai.”