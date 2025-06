Xây dựng Đảng Rà soát, không để lọt vào cấp ủy xã, phường mới các cán bộ, đảng viên không bảo đảm tiêu về chuẩn chính trị "Không để lọt vào cấp ủy xã, phường mới các cán bộ, đảng viên không bảo đảm tiêu về chuẩn chính trị" là yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngoài việc kịp thời hoàn thiện đầy đủ, đồng bộ khuôn khổ pháp lý cho việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ 01/7/2025 theo chỉ đạo của Trung ương, công tác cán bộ được xem là khâu đặc biệt quan trọng khi bộ máy chính quyền địa phương cấp xã, phường mới đi vào hoạt động, không còn cấp trung gian là cấp huyện, do đó phải thực hiện tốt công tác rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên với phương châm “không được để lọt vào cấp ủy, lãnh đạo, quản lý những người không đủ tiêu chuẩn chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, vi phạm những điều đảng viên không được làm”.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An trực tiếp chỉ đạo các tổ nghiên cứu hồ sơ. Ảnh: B.H

Ngày 07/5/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/TU về sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, việc chức theo mô hình tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tỉnh Nghệ An, theo đó Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cơ quan trực tiếp tham mưu cho Ban Thường vụ đã thành lập 4 tổ công tác do 4 đồng chí lãnh đạo Ban làm Tổ trưởng để hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện.

Trong đó, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 3673-CV/TU, ngày 13/5/2025 triển khai thực hiện Quyết định 273-QĐ/TW, ngày 12/3/2025 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ Đảng để chỉ đạo các địa phương tiến hành các bước rà soát, thẩm định, thẩm tra, xác minh kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, đảng viên được xem xét tham gia ban chấp hành đảng bộ xã, phường mới theo đúng quy định và gửi hồ sơ, kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy để rà soát, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình phương án nhân sự dự kiến bố trí.

Bộ phận thẩm định của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An kiểm tra hồ sơ. Ảnh: B.H

Lãnh đạo Ban yêu các thành viên Tổ thẩm định hồ sơ theo phân công có trách nhiệm, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc rà soát, thẩm định hồ sơ nhân sự kịp thời, đầy đủ, chính xác. Báo cáo đồng chí Tổ trưởng Tổ thẩm định hồ sơ khi phát hiện có dấu hiệu tiêu cực, sai sót trong quá trình lập, nộp và thẩm định hồ sơ nhân sự.Cán bộ phụ trách theo dõi địa bàn chịu trách nhiệm phối hợp, khâu nối, hướng dẫn, đôn đốc ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy lập, nộp hồ sơ nhân sự bảo đảm đúng quy định về nội dung, thành phần tài liệu và tiến độ yêu cầu. Nhân sự phải kê khai hồ sơ lý lịch, kê khai tài sản trung thực, rõ ràng, chính xác, đầy đủ theo yêu cầu và được cấp có thẩm quyền xác nhận (hoặc chứng thực) theo quy định; thông tin trong hồ sơ phải khớp với lý lịch cán bộ, đảng viên và các văn bản liên quan khác; không tẩy xoá, không sửa chữa...

Thẩm định, bàn giao hồ sơ về Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ. Ảnh: BH

Với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, kịp thời, có chất lượng theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy. Tập thể cán bộ, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã vào cuộc quyết liệt, không kể ngày nghỉ, “vừa chạy, vừa xếp hàng”, “làm ngày không chưa xong, tranh thủ làm đêm” để kịp tiến độ, nhưng phải bảo đảm tính chặt chẽ, chất lượng. Các tổ công tác, cán bộ theo dõi địa bàn, đặc biệt cán bộ Phòng bảo vệ chính trị nội bộ với 5 thành viên đã đã phối hợp với các huyện ủy, thành ủy, thị ủy thực hiện rà soát, kiểm tra, thẩm định hơn 3.000 lượt hồ sơ nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy 130 xã, phường mới nhiệm kỳ 2025 - 2030 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Tính đến ngày 11/6/2025, việc giao nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ cán bộ nhân sự cấp ủy xã, phường mới đã cơ bản hoàn thành, với tổng số lượng hơn 7.000 hồ sơ cán bộ và hồ sơ bảo vệ chính trị bộ là sự nỗ lực lớn của tập thể cán bộ, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy thời gian qua.