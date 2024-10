Quốc tế Rò rỉ hồ sơ tình báo mật của Mỹ về Israel Các tài liệu được đăng lên Telegram mô tả những nội dung được cho là các hoạt động chuẩn bị của IDF để tấn công Iran.

Một mảnh vỡ của tên lửa Iran ở Beit Al, gần thành phố Ramallah ở Bờ Tây vào ngày 1/10. Ảnh: Getty Images

Hãng tin CNN ngày 19/10 đưa tin, Mỹ đã mở một cuộc điều tra sau khi các báo cáo tình báo tuyệt mật về các hoạt động chuẩn bị của Israel cho các cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào Iran đã bị rò rỉ trên mạng.

Lỗ hổng an ninh xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có giữa Israel và Iran khi nhà nước Do Thái tuyên bố sẽ đáp trả một loạt tên lửa do Tehran bắn vào đầu tháng này.

Vào hôm 18/10, hai tài liệu đã được đăng lên kênh Telegram ẩn danh Middle East Spectator, kênh đưa tin về các sự kiện trong khu vực và chỉ trích Israel. Tài liệu thứ nhất, có vẻ do Cơ quan Tình báo Quốc gia Địa không gian của Lầu Năm Góc biên soạn, cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã "tiếp tục các hoạt động chuẩn bị đạn dược quan trọng và hoạt động UAV ngầm vào ngày 16/10, gần như chắc chắn là để tấn công Iran".

Tài liệu thứ hai có chứa một báo cáo chi tiết về "cuộc tập trận triển khai lực lượng quy mô lớn" do Không quân Israel tiến hành vào ngày 15-16/10.

Một quan chức Mỹ giấu tên đã xác nhận tính xác thực của các tài liệu trên với CNN, mô tả vụ rò rỉ là "vô cùng đáng quan ngại". Quan chức này nói với kênh truyền hình rằng, cuộc điều tra đang diễn ra nhằm xác định xem ai đã tiếp cận được các tệp tuyệt mật mà rốt cuộc chúng đã được đưa lên mạng xã hội.

Kênh Telegram, nơi công bố các tài liệu, đã đưa ra một tuyên bố vào hôm 19/10, rằng họ đã nhận được các tệp từ "một nguồn ẩn danh trên Telegram, người đã từ chối nêu danh tính". Kênh này tiếp tục tuyên bố rằng, họ "không liên quan gì đến người tiết lộ ban đầu".

Vào ngày 1/10, Iran đã bắn gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả cuộc chiến ở Gaza và các vụ ám sát các thành viên cấp cao của các nhóm chiến binh ủng hộ Palestine là Hamas và Hezbollah.

Theo IDF, phần lớn các vật thể bay đã bị đánh chặn. Thương vong trực tiếp duy nhất của cuộc tấn công là 1 nam giới người Palestine ở Bờ Tây, đã thiệt mạng do một mảnh tên lửa rơi trúng.

Israel không nêu rõ cách thức và thời điểm mà nước này sẽ trả đũa, song một số nguồn tin cho biết, IDF đang có kế hoạch tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran, thay vì các cơ sở hạt nhân hoặc dầu mỏ.

Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết vào ngày 17/10 rằng, Israel sẽ đưa ra "quyết định cuối cùng dựa trên lợi ích quốc gia".