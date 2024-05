Sacombank khánh thành trụ sở mới Phòng giao dịch tại Diễn Châu

Đến dự lễ khánh thành có ông Nguyễn Lộc Anh- Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sacombank khu vực Bắc Trung Bộ, lãnh đạo Sacombank chi nhánh Nghệ An, lãnh đạo UBND huyện Diễn Châu và các khách hàng tiêu biểu.

Các đại biểu dự lễ khai trương trụ sở mới Phòng Giao dịch Sacombank tại Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Phạm Việt Đức- Giám đốc Sacombank chi nhánh Nghệ An gửi lời cám ơn đến lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An, cấp uỷ, chính quyền địa phương và quý khách hàng Sacombank nói chung, Sacombank Chi nhánh Nghệ An nói riêng thời gian qua; đồng thời chia sẻ một số thông tin về tình hoạt động của Sacombank. Tại Nghệ An, Sacombank có mặt từ năm 2009, hiện có 5 điểm giao dịch tại thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa và huyện Diễn Châu.

Ông Phạm Việt Đức- Giám đốc Sacombank chi nhánh Nghệ An phát biểu cám ơn sự có mặt của các đại biểu và chia sẻ về tình hình hoạt động cũng như định hướng của Sacombank khi vào hoạt động tại Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Trụ sở mới Phòng giao dịch Sacombank tại huyện Diễn Châu có địa chỉ tại khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An), thay thế cho Phòng giao dịch cũ, khai trương, hoạt động từ năm 2010 đến nay. Trụ sở mới được đầu tư xây dựng khang trang với tổng diện tích sàn sử dụng là 564 m2 gồm 1 trệt, 2 tầng, tọa lạc tại khu vực trung tâm thị trấn Diễn Châu.

Tính đến thời điểm hiện tại, Sacombank Nghệ An có tổng quy mô huy động và cho vay đạt hơn 7,5 nghìn tỷ đồng và phục vụ cho gần 75 nghìn khách hàng. Trong đó, Phòng giao dịch Diễn Châu có tổng quy mô huy động, cho vay đạt gần 1,5 nghìn tỷ đồng và phục vụ gần 36 nghìn khách hàng. Sacombank xem việc đầu tư xây dựng trụ sở mới này như là lời cam kết, thể hiện sự gắn bó lâu dài với cộng đồng doanh nghiệp và dân cư tại địa phương.

Ông Nguyễn Lộc Anh - Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An phát biểu chúc mừng Sacombank; đồng thời đánh giá cao ý nghĩa việc Sacombank khai trương Trụ sở mới Phòng Giao dịch tại Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Phòng giao dịch Sacombank Diễn Châu cung cấp các sản phẩm dịch vụ, tiện ích ngân hàng hiện đại như: Nhận tiền gửi bằng VND/USD với lãi suất hấp dẫn; tài trợ vốn vay cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân với thủ tục nhanh gọn, lãi suất hợp lý, tiến độ giải ngân kịp thời nhằm phục vụ nhu cầu kinh doanh và tiêu dùng; chuyển tiền nhanh thông qua mạng lưới hoạt động rộng khắp Việt Nam và 2 nước Lào, Campuchia; thực hiện các dịch vụ: thẻ, ngân hàng điện tử, bảo lãnh, bao thanh toán, thu chi trả lương hộ, kinh doanh và thu đổi ngoại tệ, chi trả kiều hối và các dịch vụ tư vấn tài chính.

Ông Lê Mạnh Hiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu chúc mừng Sacombank nhân dịp khai trương Trụ sở mới Phòng giao dịch tại huyện Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải

Ngay sau lễ khánh thành, Trụ sở mới Phòng giao dịch Sacombank Diễn Châu đón và phục vụ khách hàng đến giao dịch. Ảnh: Nguyễn Hải

Lãnh đạo Sacombank và các đại biểu cắt băng khánh thành Trụ sở mới Phòng giao dịch Sacombank Diễn Châu. Ảnh: Nguyễn Hải