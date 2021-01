Sacombank trao 500 triệu đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm giúp đỡ bà con các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ ổn định cuộc sống, chiều 22/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đã trao các phần quà hỗ trợ các hộ dân vùng lũ Nghệ An bị thiệt hại nặng do mưa lụt hồi tháng 10/2020.