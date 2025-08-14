Thứ Năm, 14/8/2025
Samsung phát hành One UI 8 kèm Android 16 cho loạt Galaxy đời mới

Quốc Duẩn 14/08/2025 11:42

Samsung phát hành bản beta One UI 8 trên Android 16 cho nhiều mẫu Galaxy 2024, mở đường cho bản ổn định ra mắt vào tháng 9.

Tóm tắt nhanh:

Samsung phát hành One UI 8 beta (Android 16) cho Galaxy S24, S24+, S24 Ultra, Z Fold 6, Z Flip 6.

Galaxy S25 sẽ nhận bản ổn định đầu tiên vào tháng 9.

Galaxy S23 dự kiến tham gia beta vào đầu tháng 9.

One UI 8 tiến gần bản phát hành chính thức

Sau nhiều tháng chờ đợi, Samsung đã mở rộng chương trình thử nghiệm One UI 8 dựa trên Android 16 cho hàng loạt thiết bị Galaxy đời 2024. Động thái này diễn ra ngay trước khi bản chính thức dự kiến ra mắt vào tháng 9, đánh dấu bước tiến mới trong lộ trình nâng cấp phần mềm của hãng.

One UI 8 từng xuất hiện lần đầu trên Galaxy S25 hồi tháng 5, sau đó bản ổn định được phát hành cho Galaxy Z Fold 7 và Z Flip 7. Tuy nhiên, kế hoạch triển khai cho các dòng máy khác vẫn được Samsung giữ kín cho đến đầu tháng này.

Samsung phát hành One UI 8 kèm Android 16 cho loạt Galaxy đời mới

Loạt Galaxy 2024 tham gia bản beta

Danh sách thiết bị hiện đã có thể trải nghiệm One UI 8 beta gồm:

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Chương trình hiện mở tại Anh và Hàn Quốc, với kế hoạch mở rộng sang nhiều thị trường trong vài ngày tới. Mỹ và Ấn Độ đã được xác nhận sẽ sớm nhận bản beta.

Những mẫu Galaxy A sẽ được cập nhật lên One UI 8

Lộ trình cập nhật cho các dòng Galaxy khác

Song song với việc mở rộng cho các thiết bị 2024, Samsung sẽ phát hành bản beta mới cho Galaxy S25 trong thời gian tới. Đây cũng sẽ là dòng máy đầu tiên nhận bản ổn định vào tháng 9.

Theo rò rỉ gần đây, Galaxy S23 sẽ tham gia chương trình thử nghiệm trong tuần đầu tháng 9. Việc triển khai rộng rãi này cho thấy Samsung đang tăng tốc để đưa Android 16 tới nhiều thiết bị hơn trước khi năm 2025 kết thúc.

