Sân bay Vinh chính thức khai thác trở lại vào sáng nay 4/7

Quang An

(Baonghean.vn) - Sau hơn 12 giờ đồng hồ khắc phục sự cố bong tróc lớp bê tông nhựa bề mặt đường băng, sân bay Vinh, Nghệ An đã khai thác trở lại từ sáng nay 4/7.

Trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, ông Hoàng Văn Thư - Giám đốc Cảng hàng không Quốc tế Vinh cho biết: Từ thời điểm gặp sự cố nứt đường băng, đơn vị đã xin đóng cửa sân bay tạm thời để khắc phục. Qua khảo sát hiện trường, diện tích bị bong tróc khoảng 40m2 nhưng phía đơn vị thi công đã mở rộng diện tích duy tu, bảo dưỡng lên 1.000m2 để tránh các sự cố tiếp theo ở những khu vực khác.

Sân bay Vinh hoạt động trở lại vào sáng 4/7. Ảnh: Q.A

Đến khoảng 6h sáng nay, công tác khắc phục sự cố đã hoàn thành và đường băng đã có thể đón các chuyến bay trở lại. Đến 8h20, sân bay đã đón chuyến bay Hà Nội - Vinh hạ cánh an toàn.

Sáng 4/7, có 7 chuyến bay bù của các hãng Bamboo Airways (1 chuyến), Vietnam Airlines (2 chuyến), VietJet Air (3 chuyến) và một chuyến bay nối chuyến quốc tế Vinh - Đài Loan.

Ngoài ra, những hành khách đã làm thủ tục hoãn, đổi trả vé cũng đang được các hãng bay liên hệ để có thể thu xếp thời gian khởi hành trở lại.

Hành khách làm thủ tục tại sân bay Vinh. Ảnh: Q.A

Trước đó, sáng 3/7, đường băng ở sân bay Vinh bất ngờ gặp sự cố khi lớp bê tông nhựa bề mặt bị bong một mảng lớn. Sự việc đã khiến nhiều chuyến bay phải thay đổi lịch trình hoặc hủy chuyến. Một số chuyến bay của các hãng hàng không đến sân bay Vinh buộc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay ở Thanh Hóa.

Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân sự cố có thể do nhiệt độ cao gây phồng rộp, bong bật mảng bê tông nhựa bề mặt đường băng. Phát hiện tình trạng hư hỏng đường cất hạ cánh, Cảng hàng không Quốc tế Vinh phát thông báo với lý do an toàn, xin lỗi tới các hành khách để hành khách nắm và chủ động kế hoạch.

Được biết, Sân bay Quốc tế Vinh có một đường cất hạ cánh dài 2.400m, rộng 45m, bề mặt bê tông Asphalt. Sân đỗ máy bay có diện tích 38.438m² đáp ứng cho 7 vị trí đỗ máy bay.