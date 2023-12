Sản lượng thuỷ sản của Nghệ An năm 2023 đạt gần 278 nghìn tấn

(Baonghean.vn) - Năm 2023, sản lượng thuỷ sản của Nghệ An đạt gần 278.000 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khai thác hải sản biển đạt hơn 199.000 tấn. Tổng giá trị kinh tế của thuỷ sản ước đạt 5.000 tỷ đồng.

Cảng cá Nghệ An nhộn nhịp mỗi khi tàu thuyền về. Ảnh: Xuân Hoàng

Số liệu của Chi cục Thuỷ sản và Kiểm ngư cho biết, tổng sản lượng thủy sản của Nghệ An trong năm 2023 ước đạt gần 278.000/kế hoạch 255.000 tấn, đạt 109% so với kế hoạch năm, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt hơn 70.788/kế hoạch 63.000 tấn, đạt 112,36% so với kế hoạch năm, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi ngọt hơn 55.466 tấn; nuôi mặn, lợ 15.322 tấn.

Riêng khai thác hải sản đạt hơn 199.000/kế hoạch 187.000 tấn, đạt 106,7% so với kế hoạch năm, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước; khai thác nội đồng đạt hơn 7.641/kế hoạch 5.000 tấn, đạt 152,83% so với kế hoạch năm, tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước.

Hải sản của tàu thuyền khai thác xa bờ có giá trị kinh tế cao. Ảnh: Xuân Hoàng

Thu hoạch tôm nuôi ở xã Diễn Trung (Diễn Châu). Ảnh: Xuân Hoàng

Với sản lượng thuỷ sản nói chung đánh bắt được như vậy, người dân Nghệ An thu về ước 5 nghìn tỷ đồng, trong đó ngư dân làm nghề khai thác hải sản thu về ước 4 nghìn tỷ đồng.

Nghệ An hiện có số lượng tàu cá ước tính đạt 3.336 chiếc, trong đó tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên là 1.089 chiếc, chiếm 32,64%. Ngư dân Nghệ An khai thác hải sản chủ yếu các nghề: lưới rê, lưới chụp, lưới vây, lưới kéo và nghề câu. Trong các nghề này thì nghề lưới chụp cho sản lượng cao nhất, sản phẩm chủ yếu là cá nổi (cá cơm, cá nục, cá bạc má, cá trích…).

Cảng cá Lạch Quèn (Quỳnh Lưu) vừa được Nhà nước đầu tư nâng cấp. Ảnh: Xuân Hoàng

Cùng với phát triển nghề cá, đến nay, Nghệ An đã có 4 cảng cá được Nhà nước đầu tư xây dựng, gồm cảng cá Quỳnh Phương, cảng cá Lạch Quèn, cảng cá Lạch Vạn và cảng cá Cửa Hội. Trong số các cảng cá này, có 3 cảng cá được công bố là cảng cá chỉ định, có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác. Riêng cảng cá Lạch Quèn mới được nâng cấp có thể làm chỗ neo đậu cho 500-700 con tàu...

Nghệ An còn được Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá định hướng đến năm 2030. Trên địa bàn tỉnh được quy hoạch 5 khu neo đậu tránh trú bão với tổng sức chứa cho tàu cá vào tránh trú bão là 3.100 chiếc; trong đó có 1 khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và 4 khu neo đậu tránh trú bão cấp tỉnh. Đến nay, cả 5 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh đều đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố đủ điều kiện hoạt động với tổng sức chứa đạt 2.000 tàu thuyền các loại, bằng 65% công suất neo đậu so với quy hoạch...