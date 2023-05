Trả lời kiến nghị cử tri Quỳnh Lưu về việc xoá đăng ký tàu cá

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cử tri xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu phản ánh việc xóa tên tàu cá đã được chuyển nhượng vẫn chưa được thực hiện thường xuyên, gây khó khăn cho việc quản lý tàu cá và đăng ký, đăng kiểm. Đề nghị kiểm tra, có giải pháp khắc phục.

Trả lời:

Về thủ tục xóa đăng ký tàu cá: Theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017, tàu cá bị xóa đăng ký thuộc một trong các trường hợp:

“a) Tàu cá bị hủy, phá dỡ hoặc chìm đắm không thể trục vớt; b) Tàu cá bị mất tích sau 01 năm kể từ ngày thông báo chính thức trên phương tiện thông tin đại chúng; c) Tàu cá được xuất khẩu, bán, tặng cho, viện trợ; d) Theo đề nghị của chủ tàu cá”.

Do đó, việc xóa đăng ký tàu cá phải được thực hiện theo một quy trình nhất định hoặc theo đề xuất của chủ sở hữu tàu cá (với thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 24, Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về đăng kiểm viên tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và đánh dấu tàu cá).

Trong thời gian vừa qua, Chi cục Thủy sản thực hiện nghiêm túc và đúng quy định về thời gian đối với các thủ tục xóa đăng ký tàu cá của ngư dân do chuyển nhượng. Chi Cục cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như: Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 23/8/2022 về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Công văn số 3406/UBND- NN ngày 16/5/2022 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá.

Ngoài ra, Chi cục Thủy sản đã ban hành nhiều văn bản tuyên truyền, hướng dẫn các quy định liên quan đến công tác quản lý tàu cá.

Trong năm 2022, Chi cục Thủy sản phối hợp với các cơ quan, đơn chức 13 lớp tuyên truyền, tập huấn về Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện; các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ... tại các xã/phường ven biển với khoảng 2.330 người tham gia.