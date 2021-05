Sáng 24/5: Thêm 56 ca bệnh trong nước; Thiếu tá bị đình chỉ vì lơ là phòng dịch

Bản tin sáng 24/5 của Bộ Y tế cho biết, có thêm 58 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca nhập cảnh đã cách ly ngay.

56 ca còn lại ghi nhận trong nước tại 6 tỉnh, thành phố gồm Bắc Giang (33), Hà Nội (8), Bắc Ninh (7), Lạng Sơn (5), Điện Biên (2), Hải Dương (1). Tính đến 6h ngày 24/5 Việt Nam có tổng cộng 3.790 ca ghi nhận trong nước và 1.485 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 2.220 ca.

Có 6 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Trong diễn biến liên quan, Chủ tịch UBND TP Hải Dương - ông Trần Hồ Đăng vừa thông báo đình chỉ công tác đối với Thiếu tá P.M.H., công tác tại Khu cách ly tập trung Trường Mầm non xã Liên Hồng vì lơ là, thiếu trách nhiệm trong phòng chống dịch.



Đồng thời phê bình Thiếu tá H. vì đã lơ là, thiếu trách nhiệm, không báo cáo để khắc phục, xử lý kịp thời tình trạng mất nước sinh hoạt, gây mất vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh và ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu cách ly.



Ông Đăng giao BCH Quân sự TP Hải Dương kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét hình thức xử lý đối với cá nhân Thiếu tá H. Đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm chung đối với lực lượng của BCH Quân sự TP trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19.



Trước đó, từ rạng sáng 21/5, tại khu cách ly Trường Mầm non xã Liên Hồng xảy ra tình trạng mất nước sinh hoạt. Tình trạng này được phản ánh sớm nhưng Ban quản lý khu cách ly tập trung, trực tiếp là Thiếu tá H. không báo cáo để xử lý kịp thời. Đến chiều muộn cùng ngày, tình trạng mất nước sinh hoạt trong khu cách ly mới được khắc phục. Trường Mầm non xã Liên Hồng hiện có trên 100 người dân thuộc diện cách ly y tế tập trung.