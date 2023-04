Sang chiết ma túy dạng tinh dầu rồi ship online cho học sinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Đặng Quang Sơn khai nhận, trong số ma túy thu giữ có gần 100 lọ tinh dầu 3ml in chữ "Royal Series Banana Cheesecake" đối tượng trữ trong phòng trọ là để phân phối cho các đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh với lời quảng cáo "miễn phí ship 24/24".

Chiều 19/4, thông tin từ Công an quận Sơn Trà cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Đặng Quang Sơn (SN 2000, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì đã có hành vi "mua bán trái phép chất ma túy".

Trước đó, vào ngày 10/2, Đội CSĐT tội phạm về ma túy và Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) đã bất ngờ kiểm tra ngôi nhà tại đường Nguyễn Gia Trí (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện đối tượng Đặng Quang Sơn tàng trữ lượng lớn các dung dịch tinh dầu có chất cần sa khi sử dụng sẽ tạo ảo giác, kích thích.

Tại thời điểm kiểm tra, Sơn cũng dương tính với chất ma túy tổng hợp. Lực lượng Công an cũng đã thu giữ trong căn nhà gồm: 67 lọ tinh dầu có in chữ "Royal Series Banana Cheesecake", 3 chai dung dịch tinh dầu dùng để hút, 42 hộp ống nhựa (thuốc lá điện tử), 100 lọ dùng để đựng tinh dầu chưa qua sử dụng.

Sơn khai nhận các lọ tinh dầu trên là thuốc lá điện tử, được Sơn mua về chiết nhỏ để bán kiếm lời từ 2021 đến nay. Loại tinh dầu dùng để chiết ra các lọ nhỏ 3ml Sơn sẽ phân bán lẻ lại cho các đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh với lời quảng cáo “miễn phí ship 24/24”.