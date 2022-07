Sáng nay, HĐND tỉnh Nghệ An khoá XVIII khai mạc Kỳ họp thứ 7

Các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh sẽ chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII;…

Chương trình Kỳ họp sẽ có 6 phiên làm việc gồm: phiên khai mạc; phiên thảo luận tổ; phiên thảo luận tại hội trường; phiên chất vấn và trả lời chất vấn; phiên thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp; phiên bế mạc kỳ họp. Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 25 báo cáo và thảo luận, quyết nghị 34 dự thảo nghị quyết.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến hai nội dung gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác lập, quản lý quy hoạch xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Kỳ họp sẽ tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây nóng: 02383.598.828, 02383.598.800, 02383.598.747.

Báo Nghệ An sẽ tường thuật các nội dung của kỳ họp trên các ấn phẩm: Báo in hàng ngày, báo Nghệ An điện tử (baonghean.vn), các nền tảng số: kênh YouTube Báo Nghệ An, Facebook Báo Nghệ An, TikTok Báo Nghệ An...

Kỳ họp thứ 7 tiếp tục thực hiện kỳ họp không giấy trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng tối đa các nền tảng số vào hoạt động, đảm bảo khoa học, hiệu quả. Các đại biểu HĐND tỉnh sẽ khai thác tài liệu, biểu quyết, đăng kí thảo luận trên phần mềm họp HĐND. Các đại biểu khách mời khai thác tài liệu qua mã QR hoặc tại website: https://dbndnghean.vn.