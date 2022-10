Sau những trang sách

Đa số sách trên gác gỗ của tôi dạo ấy đều được mua lại từ tiệm ve chai. Có một dạo, mẹ tôi kiếm tiền bằng việc thu mua lon bia, vỏ chai từ hàng quán trong xóm, nhập cho vựa ve chai. Thi thoảng có khách bán sách cũ, mẹ thấy sách văn, thơ gì cũng mang về cho con đọc chỉ vì con gái mẹ thích học văn. Mẹ tôi không biết chọn sách hay vì công việc của mẹ không liên quan gì sách vở, nên mang đủ thể loại sách vở về nhà. Lâu lâu gặp một cuốn sách thiếu nhi của NXB Cầu Vồng, tranh minh họa màu, mẹ mừng rỡ gói trong bao nilon tránh bị nhem nhuốc vì biết con gái mình rất thích.

Có khá nhiều trong số sách cũ mẹ mang về, may thay là tác phẩm nổi tiếng. Tôi đã gặp Daghextan của tôi, Ngụ ngôn Ê-Dốp, Không gia đình, Hai vạn dặm dưới đáy biển, thơ Huy Cận, Nguyễn Bính… Những cuốn sách không phù hợp, tôi có thể tặng lại những bạn bè cần hoặc đưa mẹ trả lại vựa ve chai. Một cậu bạn thân của tôi (hiện là Phó Giám đốc Bảo tàng Quân khu IV, Nghệ An) đến nay vẫn nhắc về những cuốn sách lịch sử đôi khi vẫn còn vương mùi ẩm mốc do lượm từ ve chai mà tôi từng cho bạn. Về sau, khi tôi lớn, theo mẹ đi nhập ve chai, những cuốn sách mới được chọn lựa kỹ càng hơn theo đúng ý mình. Căn gác gỗ của tôi theo năm tháng, sách nhiều lên vì sự nhiệt tình của mẹ. Và tình yêu với sách của tôi cũng lớn dần lên nhờ đó.

Nhiều lần tôi nhớ tới gác gỗ ấy. Có một bóng đèn chụp màu vàng, đủ sáng để đọc sách, học bài mà không làm phiền đến mẹ nằm ở phía dưới, chỉ cách vài mét. Và mẹ tôi thường vặn ti vi nhỏ hết cỡ để không phiền đến tôi ngồi phía trên học bài, đọc sách. Thi thoảng có chương trình dư địa chí, tác giả – tác phẩm, liên quan đến sách vở, mẹ lại ý ới: “Thu Hương ơi, rảnh không, xuống coi.”