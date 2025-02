Kinh tế Sau Tết, hàng hóa dồi dào, giá cả ít biến động Sau kỳ nghỉ Tết, các chợ dân sinh, siêu thị trên địa bàn Nghệ An đã quay trở lại hoạt động kinh doanh, buôn bán. Giá cả các mặt hàng khá ổn định, nguồn cung dồi dào…

Nhiều chợ dân sinh đã quay lại hoạt động buôn bán thường nhật. Ảnh: T.P

Sáng mùng 5 Tết (2/2), người dân đã quay trở lại thành phố Vinh để chuẩn bị cho những ngày làm việc đầu năm mới, nhiều chợ dân sinh trên địa bàn mở cửa kinh doanh, buôn bán phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Tại chợ Hưng Dũng (phường Hưng Dũng), mặc dù chợ chưa mở cửa trở lại song tiểu thương khắp nơi đã đổ về buôn bán ở các trục đường xung quanh chợ.

Chị Nguyễn Thị Mùi, một tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ cho biết: “Sáng nay, chúng tôi bắt đầu mở hàng đầu năm. Rau, củ tôi mua ở các ruộng ở Quỳnh Lưu, hoàn toàn tươi mới, nông dân vừa thu hoạch xong. Giá các loại rau xanh đều bình ổn, không tăng so với trước Tết. Thậm chí như súp lơ, su hào giá còn giảm mạnh do nguồn cung dồi dào”.

Thực phẩm tươi sống dồi dào. Ảnh: T.P

Cụ thể, theo ghi nhận, rau bắp cải, cà rốt có giá 10.000 đồng/kg; cà chua, xà lách có giá 15.000 đồng/kg; súp lơ 10.000 đồng/cái, hành lá 20.000 đồng/kg; rau cần 30.000 đồng/kg…

Trong khi đó, giá các mặt hàng thịt lợn cũng không có nhiều biến động so với thời điểm trước Tết. Theo đó, thịt ba chỉ có giá 150.000 - 155.000 đồng/kg; thịt mông sấn có giá 110.000 - 120.000 đồng/kg; sườn có giá 150.000 đồng/kg…

Riêng mặt hàng thủy hải sản có tăng nhẹ, thêm 5-10% so với ngày thường. Theo đó, giá tôm sú đông lạnh 150.000-160.000 đồng/khay, tôm sú tương 300.000 đồng/kg, cá cháo 300.000 đồng/kg; lươn 300.000 đồng/kg…

Hải sản tươi sống giá tăng nhẹ. Ảnh: T.P

“Nhu cầu làm mâm lẩu để gặp mặt đầu năm khá nhiều. Tuy nhiên, ngoài hải sản tăng giá thì so với ngày thường, các mặt hàng khác chỉ tăng thêm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Tôi thấy giá cả đầu năm như vậy là ổn định”, anh Bùi Văn Toán, một người dân cho hay.

Tại chợ đầu mối Vinh, nhiều xe hàng khắp nơi cũng đã đổ về cung ứng nguồn hàng cho các tiểu thương quay lại kinh doanh buôn bán. Bà Hoàng Thị Xuân, chủ một đại lý hoa quả ở chợ đầu mối Vinh cho hay, bắt đầu từ ngày mai, đồng loạt các chợ dân sinh sẽ mở cửa, việc kinh doanh buôn bán sẽ quay lại nhịp thường ngày, hơn nữa, từ ngày mai, người dân bắt đầu cúng khai hạ nên hoa quả sẽ rất chạy hàng. Từ chiều mồng 4, bà đã liên hệ các đầu mối nhập hàng về và cung ứng cho các tiểu thương đến lấy sỉ.

Theo dự báo của các tiểu thương, mặt hàng trái cây sẽ đắt khách cho đến hết Rằm tháng Giêng. Ảnh: T.P

“Mặt hàng hoa quả sẽ đắt hàng từ nay đến Rằm tháng Giêng do nhu cầu đi lễ chùa, cúng đầu năm của người dân tăng cao. Do đó, chúng tôi sẵn sàng nguồn hàng phục vụ người dân. Hiện, giá các loại hoa quả tăng nhẹ, riêng chuối xanh đã “hạ nhiệt” rất nhiều so với trước Tết Nguyên đán”.

Các siêu thị như GO! MM Mega Market, Lotte... đã bắt đầu mở hàng từ ngày mùng 2 Tết, hàng hóa dồi dào từ thực phẩm, rau xanh đến đồ khô. Trong sáng mồng 5 Tết, đã rất nhiều người dân đến mua sắm chủ yếu là ngành hàng tươi sống, rau xanh và các nhu yếu phẩm cần thiết…

Các siêu thị cũng chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân sau kỳ nghỉ Tết. Ảnh: T.P

Ông Nhâm Sỹ Thành, Giám đốc Siêu thị Lotte mart Vinh cho biết: “Nguồn hàng thực phẩm đều tươi mới, giá cả bình ổn không có nhiều biến động. Người dân đã quay trở lại mua sắm đông, nhất là 2 ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu khoảng 30% so với ngày trước đó”.

Cùng với việc người dân trở lại thành phố làm việc, sau Tết bắt đầu là thời điểm của lễ hội diễn ra nên tiêu dùng thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, đồ mua sắm phục vụ lễ hội đầu năm sẽ tăng.

Việc kiểm soát giá cả sau Tết được tăng cường. Ảnh: T.P

Để tiếp tục bình ổn thị trường tháng sau Tết, các ngành chức năng đã có kế hoạch theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, thực hiện kiểm soát chặt chẽ và bình ổn giá cả đối với mặt hàng dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, đi lại phục vụ dịp lễ, Tết./.