(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất chiều 23/6. Dự thảo nghị quyết này sẽ trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, Ban Kinh tế Ngân sách đã cho ý kiến và thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Ý kiến các đại biểu cho rằng, việc xây dựng ban hành Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi nhằm giúp ngư dân giảm bớt khó khăn trong điều kiện chi phí chuyến biển tăng cao như hiện nay nhằm bảo đảm an sinh xã hội, đồng thời động viên ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, tăng cường sự hiện diện của tàu cá Việt Nam trên các vùng biển, khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Theo dự thảo Nghị quyết, sẽ hỗ trợ kinh phí chuyến biển cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi giai đoạn 2023 -2025, mỗi năm dự kiến kinh phí hỗ trợ 7,73 tỷ đồng. Hỗ trợ kinh phí mua một bộ giám sát hành trình thay thế thiết bị Movivar (hỗ trợ 50% giá trị một thiết bị nhưng không quá 8.750.000 đồng. Thời gian hỗ trợ từ khi Nghị quyết có hiệu lực đến ngày 32/12/2023; hỗ trợ một lần, dự kiến kinh phí hỗ trợ khoảng 2,87 tỷ đồng.

Hỗ trợ cước phí thuê bao dịch vụ cho thiết bị giám sát hành trình lắp đặt cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên (hỗ trợ cước phí thuê bao hàng tháng nhưng không quá 250 nghìn đồng/tàu/tháng). Thời gian hỗ trợ từ năm 2023- 2025, mỗi năm dự kiến hỗ trợ khoảng 3,42 tỷ đồng.

Cũng tại phiên họp chiều nay, Ban Kinh tế Ngân sách thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho chủ rừng để thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Nghệ An.

Thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Dự thảo Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ huyện Yên Thành thực hiện Đề án “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ trên địa bàn huyện Yên Thành đến năm 2025, định hướng năm 2030” và Đề án “Xây dựng huyện Yên Thành đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao đến năm 2025 và định hướng xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2030”.

Dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ phương tiện vận tải biển quốc tế và nội địa; hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Tại phiên họp, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh cũng thống nhất thông qua nội dung báo cáo của UBND tỉnh về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên dự họp để bổ sung, hoàn thiện nội dung, trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.