Sẽ kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, địa phương ở Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh vừa ký Quyết định số 129 ngày 18/1/2024 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2024 do Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng làm trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024 bao gồm 13 thành viên, do đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra là việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ theo quy định của Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 26/ CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ; Công điện số 280/CT-TTg ngày 19/4/2-2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương; Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 3/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 10/2013/CT-UBND ngày 6/4/2013 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 43-CT/UBND ngày 28/12/2023 của UBND tỉnh về đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại phường Hồng Sơn, TP.Vinh. Ảnh: Thanh Lê

Quyết định chỉ rõ, đối tượng kiểm tra là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý UBND tỉnh.

Đoàn liên ngành sẽ kiểm tra đột xuất, không báo trước tại trụ sở cơ quan, đơn vị, nơi làm việc của cán bộ công chức, viên chức và nơi công cộng việc chấp hành các chỉ thị trên của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức.

Tham gia cùng đoàn kiểm tra có các phóng viên Báo Nghệ An, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để phản ánh, đưa tin.

Những năm qua, Nghệ An đều thành lập và duy trì các đoàn Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh của cán bộ, công chức, viên chức.

UBND tỉnh giao giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh có trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ; tiếp thu và xử lý các kiến nghị của Đoàn kiểm tra theo thẩm quyền, báo cáo kết quả thực hiện về cơ quan quản lý cấp trên và Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.