Thứ Hai, 15/9/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Sẽ lắp thêm 5.000 camera trên cao tốc và các tuyến quốc lộ

Đình Hiếu 15/09/2025 15:18

Theo Cục CSGT, đơn vị sẽ phối hợp với công an địa phương lắp đặt hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đô thị.

Ngày 15/9, đại diện Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, qua trích xuất dữ liệu từ một camera mới lắp trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (từ 19h ngày 1/9 đến 0h ngày 13/9), Trung tâm chỉ huy giao thông đã ghi nhận hơn 67.600 lượt phương tiện lưu thông, trong đó phát hiện hơn 2.000 trường hợp vi phạm, chiếm 2,96%.

W-z6812073645130_998859d8aa8663d739476cda0597c277.jpg
Trung tâm thông tin chỉ huy được đặt tại Cục CSGT. Ảnh: Đình Hiếu

Trong số này, lỗi không thắt dây an toàn chiếm đa số với 1.813 trường hợp (90,46%); sử dụng điện thoại khi lái xe có 28 trường hợp (1,41%); còn lại là các lỗi khác với 743 trường hợp.

Đáng chú ý, có 1.261 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải vi phạm, chiếm 62,93% trong tổng số hơn 2.000 trường hợp vi phạm.

Đại diện Cục CSGT cho biết, thời gian đầu sau khi lắp đặt camera, số vi phạm còn nhiều. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền và thông tin rộng rãi về việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, các hành vi vi phạm đã giảm dần.

Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng và công an địa phương lắp đặt thêm hơn 5.000 camera trên các tuyến cao tốc, quốc lộ và đô thị.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/se-lap-them-5-000-camera-tren-cao-toc-va-cac-tuyen-quoc-lo-2442638.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/se-lap-them-5-000-camera-tren-cao-toc-va-cac-tuyen-quoc-lo-2442638.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

TP. Vinh: Camera phạt nguội phát hiện trên 3.000 trường hợp vi phạm

TP. Vinh: Camera phạt nguội phát hiện trên 3.000 trường hợp vi phạm

Đọc tiếp

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

Cơ quan nào có thẩm quyền hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

TP. Vinh: Camera phạt nguội phát hiện trên 3.000 trường hợp vi phạm

TP. Vinh: Camera phạt nguội phát hiện trên 3.000 trường hợp vi phạm

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Sẽ lắp thêm 5.000 camera trên cao tốc và các tuyến quốc lộ

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO