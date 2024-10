Xã hội Sẽ thành lập đoàn kiểm tra đối với Phòng khám Đa khoa Lê Lợi Thanh tra Sở Y tế sẽ tham mưu lãnh đạo Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với Phòng khám Đa khoa Lê Lợi.

Trao đổi cùng phóng viên Báo Nghệ An, bác sĩ Trần Nguyên Truyền - Chánh Thanh tra Sở Y tế Nghệ An cho biết: “Thanh tra Sở Y tế đã nhận được thông tin phản ánh trên báo Nghệ An về những dấu hiệu vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Lê Lợi, thành phố Vinh. Thanh tra Sở Y tế sẽ tham mưu lãnh đạo sở thành lập đoàn kiểm tra để tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.

Phòng khám Đa khoa Lê Lợi, có địa chỉ tại số 99, đường Lê Lợi, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Trước đó, vào ngày 22/10, Báo Nghệ An đã đăng tải bài viết “Có dấu hiệu không minh bạch ở Phòng khám Đa khoa Lê Lợi tại TP. Vinh?”. Theo đó, đã có một số người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An phản ánh về hoạt động mà họ cho là “bất minh” của Phòng khám Đa khoa Lê Lợi, có địa chỉ tại số 99, đường Lê Lợi, thành phố Vinh. Cụ thể, những người này cho rằng: Có sự không hợp lý trong chi phí khám, chữa bệnh, có biểu hiện “chặt chém” khách hàng, không minh bạch trong hoạt động của phòng khám (có sự lợi dụng tâm lý, trục lợi tiền của bệnh nhân trong quá trình khám và chữa bệnh).

Cũng thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Phòng khám Đa khoa Lê Lợi từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt. Vào năm 2021, Sở Y tế Nghệ An đã xử phạt 80 triệu đồng và tước Giấy phép hoạt động 2 tháng đối với Phòng khám Đa khoa Lê Lợi. Vào năm 2020, Phòng khám Đa khoa Lê Lợi cũng bị Sở Y tế Nghệ An xử phạt 27 triệu đồng.