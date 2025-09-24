Kinh tế Siêu bão Ragasa sẽ gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to ở Nghệ An Dự báo từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, ở Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

1. Hiện trạng siêu bão

Hồi 04 giờ ngày 24/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 650km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16 (167-201km/giờ), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h.

2. Dự báo diễn biến siêu bão (trong 24 đến 48 giờ tới)

3. Dự báo tác động của bão

- Gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển:

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm siêu bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10,0m; biển động dữ dội.



Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.



Từ đêm 24/9, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 1,5-3,0m, biển động mạnh.

Mưa lớn:

Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, ở Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dông, lốc xoáy

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN NGÀY 24/9

* Khu vực Vùng núi

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 24 – 34oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Trung du

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác.. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 26 – 34oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 – 33oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng. Chiều tối và đêm có thể có mưa rào và dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 – cấp 4

- Nhiệt độ : 26 – 31oC

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão Ragasa nên tỉnh Nghệ An trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 4 – cấp 5.

(Nguồn: Bản tin dự báo của Đài KTTV Nghệ An)