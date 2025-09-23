Thời sự Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An ban hành công văn chỉ đạo chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Rasaga.



Trước diễn biến phức tạp của bão Ragasa, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Công văn số 4391 -CV/TU ngày 22/9/2025 về việc chủ động, tập trung ứng phó với siêu bão Ragasa.

Dự báo đường đi của bão Ragasa. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày 22/9/2025, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 170/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa, đây là cơn bão có cường độ rất mạnh (hiện đã đạt cấp siêu bão và tiếp tục duy trì cấp siêu bão trong 2 ngày tới khi hoạt động trên biển Đông), phạm vi ảnh hưởng rất rộng và nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Để chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Rasaga, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với các đồng chí Bí thư đảng ủy xã, phường chỉ đạo chính quyền cơ sở, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu:

Các xã, phường ven biển khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Chủ động rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, khu vực biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ Nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

Đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các đồng chí Chủ tịch UBND xã, phường triển khai thực hiện các nội dung tại mục các nội dung nêu trên.

Đồng thời căn cứ tình hình cụ thể về nguy cơ và mức độ ảnh hưởng của bão, chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Chủ động chuẩn bị các phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin khi bão đổ bộ hoặc gây ảnh hưởng.

Chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ.

Chỉ đạo sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu (đến từng thôn, bản) để triển khai cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu,....

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đồng thời yêu cầu Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An: Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để Nhân dân nắm được thông tin về diễn biến, đường đi, mức độ nguy hiểm của bão và các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó; thường xuyên đăng tải các bài viết hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra.