Kinh tế Nghệ An ra công điện ứng phó siêu bão Ragasa Tối 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã có Công điện số 35/CĐ-UBND gửi các địa phương, đơn vị liên quan, chỉ đạo các biện pháp chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An, bão Ragasa đã di chuyển vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông trong năm 2025. Hồi 07 giờ ngày 23/9, vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h. Dự báo trong 24 giờ tới vị trí tâm siêu bão nằm ở khoảng 21,3 Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25km/h và suy yếu dần.

Từ đêm 24/9, vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; sóng biển cao 1,5-3,0m, biển động. Từ ngày 25/9 đến ngày 27/9, ở Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Diễn biến của bão còn rất phức tạp, các địa phương, cơ quan chức năng và người dân cần theo dõi, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo bão mới nhất về diễn biến của siêu bão Ragasa.

Vị trí tâm siêu bão Ragasa lúc 16h ngày 23.9. Ảnh: NCHMF



Thực hiện Công điện số 170/CĐ_Ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa; để chủ động ứng phó siêu bão Ragasa và mưa lũ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu:

Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão; hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với siêu bão Ragasa với tinh thần quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã:

Tập trung chỉ đạo, triển khai ngay các biện pháp để bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển; đặc biệt chú ý đề phòng xảy ra dông lốc, sét có thể gây thiệt hại trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Đồng thời, xây dựng và thực hiện phương án bảo đảm an toàn cho khách du lịch tại các đảo và khu vực ven biển.

Đồng thời, triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, trên đảo, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, cắt tỉa cây xanh; gia cố, bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão.

Đặc biệt, rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, đã sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước; tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du khi xảy ra mưa lũ.

Tổ chức trực ban 24/24 giờ để theo dõi tình hình thiên tai và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó bão và hoàn lưu bão; bảo đảm thông tin thông suốt, thông tin kịp thời đến nhân dân.

Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An tổ chức theo dõi sát diễn biến của bão và hoàn lưu bão, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về mưa lũ, thiên tai tới các cơ quan chức năng và người dân biết để chủ động triển khai ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Thường xuyên cập nhật và chủ động thông báo khu vực nguy hiểm trên biển để tàu thuyền, phương tiện hoạt động trên biển biết không đi vào và thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với tàu thuyền hoạt động khai thác thủy sản trên biển; triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình thủy lợi trọng điểm như hồ Bản Mồng.

Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão.

Giám đốc Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho sản xuất công nghiệp, an toàn hồ đập thủy điện, nhất là đối với các hồ thuỷ điện nhỏ. Bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Các đồng chí: Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động chỉ đạo, sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn; đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.

Căn cứ diễn biến và dự báo bão, kịp thời đề xuất Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Lệnh cấm biển.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan bảo đảm an ninh, trật tự; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng thiên tai để gây rối, vi phạm pháp luật. Chủ động tham mưu UBND tỉnh quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Chủ tịch, Giám đốc các Công ty Thủy lợi, Thủy điện vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm an toàn tuyệt đối các công trình, góp phần cắt, giảm lũ cho hạ du, không để bị động, bất ngờ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp, chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chủ động triển khai biện pháp bảo đảm thông tin tại các khu vực dự báo có nguy cơ cao bị chia cắt, cô lập do ảnh hưởng của bão, lũ; bảo đảm duy trì kết nối thông suốt giữa Trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản; kịp thời khắc phục tình trạng gián đoạn thông tin liên lạc khi xảy ra bão, mưa lũ.

Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, nhất là trên biển, trên đảo và vùng ven biển.

Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An và các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng; tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành theo chức năng quản lý nhà nước được giao chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai kịp thời công tác ứng phó và khắc phục khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh tổ chức trực ban theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả, hạn chế thiệt hại do thiên tai; kịp thời tổng hợp thiệt hại, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền.