Sở Giao thông Vận tải Nghệ An phát động ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2021

Hưởng ứng Thư kêu gọi của Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An về việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu năm 2021, sáng 8/1, Sở Giao thông Vận tải Nghệ An phát động trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Giao thông Vận tải Nghệ An tham gia hưởng ứng, ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2021.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh; Lê Văn Ngọc – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.



Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho tập thể Sở Giao thông Vận tải Nghệ An có đóng góp cho hoạt động vì người nghèo của tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Với truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân”, trong 5 năm qua, ngành Giao thông Vận tải Nghệ An đã triển khai vận động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức cá nhân ngành Giao thông Vận tải Nghệ An đóng góp các loại quỹ ủng hộ trên 11 tỷ đồng.

Ngành đã xây dựng nhà tình nghĩa cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành qua các thời kỳ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng “Mái ấm công đoàn” cho 9 gia đình, xây dựng 14 nhà tình nghĩa,…

Trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho đồng chí Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu năm 2021 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ngày 31/12/2020 và thực hiện Công văn số 25/UBND-VX ngày 5/01/2021 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết Tân Sửu 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành tổ chức kêu gọi, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các tổ chức, cá nhân trong ngành Giao thông Vận tải Nghệ An ủng hộ. Theo đó, tùy điều kiện của mình, tiết kiệm kinh phí, trích quỹ phúc lợi,… phát huy tinh thần tương thân, tương ái, quyên góp, chia sẻ, ủng hộ giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầy đủ hơn, hỗ trợ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Trao bức tranh Bác Hồ với Bác Tôn biểu tượng tình đoàn kết cho Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao thư cảm ơn của Ủy ban MTTQ tỉnh cho Sở Giao thông Vận tải Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cùng các phòng, ban, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành đã quyên góp được số tiền trên 265 triệu đồng.



Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hoàng Phú Hiền phát động hưởng ứng, ủng hộ Tết Vì người nghèo năm 2021. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời bày tỏ lòng tri ân đối với lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành Giao thông Vận tải Nghệ An luôn là “lá cờ đầu” trong các phong trào, hoạt động an sinh của tỉnh.



Không chỉ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động an sinh của tỉnh, ngành Giao thông Vận tải là một trong những đơn vị thực hiện tốt chủ trương “Mỗi cơ quan đơn vị nhận giúp đỡ một xã nghèo” của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giao thông Vận tải đã giúp đỡ, hỗ trợ xã nghèo biên giới Keng Đu (Kỳ Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ vật chất và tinh thần, tạo sinh kế cho bà con xóa đói, giảm nghèo bền vững.