Sở Y tế Nghệ An trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí lãnh đạo Sở Y tế, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Nội tiết Nghệ An và các phòng ban của Sở.

Thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An, tháng 6/2019, Sở Y tế Nghệ An và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình hội thảo hợp tác chia sẻ kinh nghiệm.

Ngay sau khi chương trình hợp tác giữa 2 Sở Y tế được ký kết, ngành Y tế tỉnh Nghệ An đã nhận được nhiều sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các đơn vị y tế hàng đầu của thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhân dân 115, Viện Y học dân tộc TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Tim TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thủ Đức đã thực hiện việc chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh... Qua đó, giúp cho các bệnh viện ở Nghệ An phát triển nâng cao năng lực chuyên môn trong khám và chữa bệnh.