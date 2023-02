Sôi động trở lại sân chơi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge, chờ đón học sinh Nghệ An tranh tài

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhiều năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam phát động cuộc thi tiếng Anh quốc tế TOEFL Challenge với mong muốn đẩy mạnh phong trào dạy và học tiếng Anh, tạo cơ hội cho học sinh Nghệ An đánh giá năng lực tiếng Anh theo chuẩn quốc tế.

Mùa giải năm học 2022 - 2023 đang diễn ra sôi động và hạn cuối đăng ký tham gia vòng thi cấp tỉnh ngày 15/02/2023.

Phát huy năng lực tiếng Anh tại TOEFL Challenge

TOEFL Challenge là cuộc thi, sân chơi tiếng Anh uy tín và quy mô lớn nhất cả nước, nhiều năm qua luôn nhận được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo học sinh toàn tỉnh Nghệ An. Cuộc thi sử dụng bài thi do Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) làm tiêu chí đánh giá năng lực tiếng Anh của thí sinh cũng như trao giải cho cuộc thi: TOEFL Primary Challenge dành cho học sinh Tiểu học (từ lớp 2 – lớp 5), TOEFL Junior Challenge dành cho học sinh THCS (từ lớp 6 – lớp 9) và TOEFL ITP Challenge dành cho học sinh THPT (từ lớp 10 – lớp 12).

Lần lượt vòng trải nghiệm trực tuyến miễn phí và vòng thi cấp tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 2/2023 và hiện đang thu hút lượng lớn học sinh Nghệ An đăng ký tham gia. Cuộc thi là cơ hội cho học sinh phổ thông các cấp tại tỉnh Nghệ An làm quen, cọ xát với các dạng thức bài thi quốc tế và thể hiện năng lực tiếng Anh. Qua đó, góp phần triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” theo phê duyệt của UBND tỉnh.

Tại mùa giải TOEFL Challenge 2020 – 2021 và 2021 – 2022, Nghệ An gây ấn tượng với kết quả tại vòng thi Quốc gia với 4 giải Nhất và 3 giải Khuyến khích. Giải Nhất quốc gia đến từ 3 em học sinh tiểu học: Em Vương Thừa Đăng và em Nguyễn Phan Khánh Gia (Trường Tiểu học Hưng Dũng I); em Mai Trường Hải (Trường Tiểu học Hà Huy Tập II) và em Lê Khánh Lâm (Trường Tiểu học Hồng Sơn). Đạt giải Khuyến khích quốc gia là 3 em học sinh: Em Nguyễn Duy Khoa (Trường Tiểu học Hưng Dũng II), em Nguyễn Bá Phước (Trường Tiểu học Lăng Thành) và em Hồ Sỹ Tùng Bách (Trường Tiểu học Hưng Bình).

Đây là minh chứng cho bước tiến rõ nét của ngành Giáo dục Nghệ An, khẳng định chất lượng dạy và học bộ môn tiếng Anh tiệm cận với chuẩn quốc tế, sánh ngang với các thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh.

Học sinh được ưu tiên tuyển thẳng, xét tuyển đầu cấp khi sở hữu phiếu điểm TOEFL

Tại vòng thi cấp tỉnh (vòng 2) sẽ diễn ra tới đây, các em học sinh tham gia sẽ được nhận phiếu điểm TOEFL Primary, TOEFL Junior và chứng chỉ điểm TOEFL ITP có giá trị toàn cầu. Phiếu điểm cung cấp thông tin giá trị và đáng tin cậy về năng lực tiếng Anh của các em học sinh. Đặc biệt, điểm số Lexile – công cụ đặc biệt chỉ có duy nhất trên hệ thống phiếu điểm TOEFL giúp đánh giá và đưa ra định hướng chọn sách tiếng Anh phù hợp với trình độ của mỗi học sinh, là "kim chỉ nam" quý giá cho quá trình rèn luyện kỹ năng đọc, giúp con phát âm chuẩn và tự tin giao tiếp tiếng Anh.

Theo Công văn số: 2525/SGDĐT-GDTrH-GDTH về chỉ đạo tổ chức cuộc thi TOEFL Challenge năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An đã ban hành quy định rõ về quy chế ưu tiên cho học sinh sở hữu phiếu điểm TOEFL: Cụ thể các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS trọng điểm chất lượng cao và các trường THCS tuyển sinh trên địa bàn toàn huyện/thành phố/thị xã sử dụng kết quả thi TOEFL Primary vòng thi cấp tỉnh dành cho học sinh tiểu học để xét tuyển thẳng vào lớp 6 năm học 2023-2024.

Đối với học sinh THCS, Sở GD&ĐT sẽ sử dụng kết quả vòng thi TOEFL Junior cấp tỉnh dành cho học sinh THCS để xét tuyển thẳng vào lớp 10 năm học 2023-2024 cho các trường THPT: Chuyên Phan Bội Châu, Huỳnh Thúc Kháng, Lê Viết Thuật, Nguyễn Duy Trinh, Quỳ Hợp, Đô Lương 1 và các trường THPT khác theo kế hoạch tuyển sinh.

Các trường THPT có thể sử dụng kết quả vòng thi cấp tỉnh TOEFL Junior dành cho học sinh THCS trong việc ưu tiên phân lớp theo tổ hợp môn (khối thi có môn tiếng Anh) xét tuyển đại học cho học sinh lớp 10 năm học 2023-2024.

Sau cuộc thi, nhà trường và phụ huynh có cơ sở dễ dàng đánh giá được khả năng và trình độ tiếng Anh của con, từ đó có định hướng lộ trình học tập hiệu quả. Bên cạnh đó, nhà trường và giáo viên cũng đánh giá được chất lượng chương trình giảng dạy để đưa ra điều chỉnh phù hợp chuẩn quốc tế.

Hiện vòng thi cấp tỉnh đang mở cổng đăng ký, quý phụ huynh và các em học sinh có thể đăng ký ngay tại trường mình đang theo học trước hạn cuối 15/02/2023 hoặc có thể đăng ký trực tuyến theo đường link sau đây: https://toeflchallenge.iigvietnam.com/nghe-an/dang-ky/