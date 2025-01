Thể thao Sông Lam Nghệ An - Becamex Bình Dương: Cố nhân hồi hương Chiều 23/1, sân Vinh sẽ đón chào sự trở lại của những "cố nhân" như huấn luyện Nguyễn Công Mạnh, trung vệ Quế Ngọc Hải, Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc.

Đây là những gương mặt từng cống hiến rất nhiều cho đội bóng xứ Nghệ.

Tính đến thời điểm này, Quế Ngọc Hải đã có 2 giai đoạn khoác áo Sông Lam Nghệ An. Giai đoạn đầu tiên là từ mùa giải 2013 đến mùa giải 2018, còn giai đoạn 2 là từ mùa giải 2022 đến mùa giải 2023. Thành tích ấn tượng nhất của Hải "Quế" trong màu áo đội bóng quê hương là chức vô địch Cúp Quốc gia 2017.

Hiện tại, Quế Ngọc Hải đang là một trong những trụ cột quan trọng của đội bóng đất Thủ. Chắc chắn, ở màn so tài với Sông Lam Nghệ An trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2024/2025, hậu vệ sinh năm 1993 sẽ tiếp tục được ban huấn luyện của Becamex Bình Dương điền tên vào đội hình xuất phát.

Cùng trở lại sân Vinh với Quế Ngọc Hải còn có một cựu cầu thủ của Sông Lam Nghệ An, đó là huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Trong quá khứ, đương kim "thuyền trưởng" của Becamex Bình Dương là sản phẩm đào tạo của lò Sông Lam Nghệ An, cùng lứa với Dương Hồng Sơn, Phan Thanh Hoàn, Phạm Hải Nam...

Huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh. Ảnh tư liệu: An Lê

Trước khi theo nghiệp huấn luyện, vị chiến lược gia sinh năm 1982 từng thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, Hòa Phát Hà Nội và Bình Định. Trải qua những năm tháng khoác áo Sông Lam Nghệ An, ông Nguyễn Công Mạnh đã giành được khá nhiều danh hiệu cao quý, điển hình là chức vô địch V.League 2011.

Như đã biết, huấn luyện Nguyễn Công Mạnh là người kế thừa "chiếc ghế nóng" ở Becamex Bình Dương từ huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Dưới thời vị chiến lược gia quê Nghệ An, đội bóng đất Thủ đã lần lượt đánh bại Thép Xanh Nam Định (vòng 1/8 Cúp Quốc gia) và Quy Nhơn Bình Định (vòng 10 V.League).

Bộ đôi "tân binh" Hoàng Văn Khánh - Hồ Khắc Ngọc. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Bên cạnh trung vệ Quế Ngọc Hải và huấn luyện viên Nguyễn Công Mạnh đang thuộc biên chế của Becamex Bình Dương, sân Vinh còn là nơi đón chào sự trở lại của Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc. 2 tân binh dày dạn kinh nghiệm nêu trên vừa được Sông Lam Nghệ An chiêu mộ từ Thép Xanh Nam Định.

Nhiều khả năng là với đẳng cấp của mình, Hoàng Văn Khánh và Hồ Khắc Ngọc sẽ được huấn luyện viên Phan Như Thuật sử dụng trong màn so tài với Becamex Bình Dương. Hy vọng rằng, họ sẽ thi đấu thành công, góp phần giúp đội bóng xứ Nghệ nhanh chóng vượt qua cuộc khủng hoảng.

Màn so tài giữa Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương tại vòng 11 V.League 2024/2025 sẽ diễn ra vào lúc 18h ngày 23/1, tức là ngày 24/tháng Chạp. Đây là trận đấu cuối cùng của Sông Lam Nghệ An trong năm Giáp Thìn./.