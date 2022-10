Sông Lam Nghệ An cần bao nhiêu điểm để đạt mục tiêu top 3?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Mùa giải V.League 2022 đã trôi qua 17 vòng đấu, đội bóng xứ Nghệ có 22 điểm sau 16 trận. Phía trước, Sông Lam Nghệ An vẫn còn 8 trận chưa thi đấu.

Với việc đội bóng xứ Nghệ đang đứng thứ 6, kém đội bóng xếp thứ 3 là câu lạc bộ Hải Phòng 6 điểm, khi mà mùa giải còn 8 vòng đấu nữa thì Sông Lam Nghệ An vẫn còn cơ hội để đạt được mục tiêu đặt ra từ đầu mùa. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần đạt được tối thiểu bao nhiêu điểm?

Theo thống kê trong 5 mùa giải gần đây nhất, từ mùa giải V.League 2016 – V.League 2020 (mùa giải V.League 2021 bị hủy bỏ do dịch Covid-19), đội đứng thứ 3 có số điểm trung bình thấp nhất là câu lạc bộ Than Quảng Ninh ở mùa giải V.League 2019. Với con số 39 điểm sau 26 vòng đấu, câu lạc bộ Than Quảng Ninh đã giành được trung bình 1,5 điểm/trận.

Nếu với số điểm trung bình này thì đội bóng xứ Nghệ chỉ cần có 36 điểm/24 trận là có thể giành được vị trí thứ 3. Tức là trong 8 trận đấu cuối Sông Lam Nghệ An chỉ cần giành được 14/24 điểm – một con số hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể ở mùa giải V.League 2022 thì con số 36 điểm rất khó để có được 1 vị trí trong top 3.

Cũng trong 5 mùa giải V.League này, câu lạc bộ giành được nhiều điểm nhất mà vẫn phải ngậm ngùi vị trí thứ 3 chính là câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Ở mùa giải V.League 2016 câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đã giành được 49 điểm chỉ kém hai đội đứng ở phía trên là câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Hải Phòng vỏn vẹn 1 điểm. Với 49 điểm có được sau 26 vòng đấu, trung bình mỗi trận đấu đội bóng Sông Hàn kiếm được 1,88 điểm.

Nếu như vậy Sông Lam Nghệ An phải giành được ít nhất 45 điểm sau 24 trận đấu, nghĩa là thầy trò của huấn luyện viên Huy Hoàng phải giành chiến thắng tất các các trận đấu còn lại mới giành được vị trí thứ 3. Đây có lẽ là nhiệm vụ bất khả thi của đội bóng xứ Nghệ.

Nếu tính số điểm trung bình của các đội đứng thứ 3 trong 5 mùa giải gần đây nhất của V.League thì con số này là 1,70 điểm/trận đấu. Với điểm số trung bình này thì nếu đội bóng xứ Nghệ muốn đạt được vị trí thứ 3 tại V.League 2022 cần có số điểm là 41 điểm/24 trận. Như vậy, trong 8 trận đấu còn lại Sông Lam Nghệ An cần phải có được ít nhất 19 điểm nữa. Đây có lẽ cũng là một con số quá lớn đối với thầy trò Nguyễn Huy Hoàng tại thời điểm này khi mà họ còn phải làm khách trên sân Hoàng Anh Gia Lai, Hải Phòng và Topendland Bình Định. Đây cũng chính là những câu lạc bộ đang chạy đua cùng đội bóng xứ Nghệ vào 1 vị trí trong top 3.

Tất nhiên đây chỉ là những con số thống kê, hi vọng rằng đội bóng Sông Lam Nghệ An sẽ cố gắng thi đấu tốt từng trận để mang lại niềm vui và niềm tin cho người hâm mộ xứ Nghệ. Đó cũng chính là động lực lớn nhất của Sông Lam Nghệ An vào lúc này.