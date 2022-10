Sông Lam Nghệ An - Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh: Người khó gặp kẻ khốn!

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Cả đội chủ nhà và đội khách đều vừa phải nhận những trận thua ở vòng 20 V.League. Trong khi đội bóng xứ Nghệ thua cay đắng trên sân nhà trước Câu lạc bộ Sài Gòn thì đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành còn nhận một trận thua đậm đà 0-6 trước Câu lạc bộ Hà Nội và bị đẩy xuống đáy bảng xếp hạng. Do đó trận đấu này sẽ là cơ hội cho cả hai tìm kiếm một chiến thắng để xoa dịu nỗi đau thất trận ở vòng đấu vừa qua.

Đội chủ nhà Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chào đón sự trở lại của 2 nhân tố chủ lực là hậu vệ Brendon Lucas và đội trưởng Ngô Hoàng Thịnh. Trong khi hậu vệ người Brazil là chỗ dựa cho hàng phòng ngự của Chiến Hạm Đỏ thì Ngô Hoàng Thịnh cũng đóng vai trò quan trọng không kém ở khu vực trung tuyến. Ngoài việc hoàn thành khá tốt trong nhiệm vụ thu hồi và phân phối bóng thì người cũ của Sông Lam Nghệ An thường xuyên có được những cú sút xa sấm sét. Ở mùa giải năm nay, Ngô Hoàng Thịnh đã có được 3 bàn thắng đều đến từ những cú sút như vậy.

Dưới sự chỉ đạo của ông Vũ Tiến Thành, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có những sự thay đổi khá tích cực, họ đã giành được 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong hai trận đầu tiên dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới. Tuy nhiên, trận thua quá đậm (0-6) trước Câu lạc bộ Hà Nội sẽ là một đòn đánh chí mạng vào tâm lý của các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu huấn luyện viên Vũ Tiến Thành không kịp thời xốc lại tinh thần các cầu thủ thì họ có thể sẽ phải nhận thêm 1 trận thua ở vòng đấu này.

Với vị trí bét bảng sau vòng đấu thứ 20, tình thế hiện tại của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang nguy cấp hơn bao giờ hết. Đối với họ, bây giờ mỗi trận đấu sẽ là một trận chung kết, đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành cần tích lũy từng điểm số một để vũng vẫy thoát ra khỏi tấm vé xuống hạng.

Về phía đội khách Sông Lam Nghệ An, trận thua 2-1 ở vòng trước sẽ là bài học cho đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng trong trận đấu với các đội bóng dưới cơ. Khi tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã khiến cho đội bóng xứ Nghệ trắng tay ngay tại sân Vinh. Ở vòng đấu này chắc chắn họ sẽ không muốn những sai lầm này lặp lại.

Hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An sẽ có một ngày làm việc vất vả khi đối mặt với bộ ba Bygrave Conroy, Green Daniel và đặc biệt là Hoàng Vũ Samson. Tiền đạo nhập tịch này là nỗi ám ảnh của đội bóng xứ Nghệ, anh nổ súng liên tục mỗi khi đối đầu với Sông Lam Nghệ An và khi đó đội bóng xứ Nghệ lại phải nhận 1 trận thua. Do đó, dù tiền đạo này đã qua thời đỉnh cao phong độ nhưng Quế Ngọc Hải và các đồng đội cũng phải rất để tâm đến chân sút tốt nhất lịch sử V.League này.

Bên cạnh đó cuộc đối đầu giữa bộ đôi Phạm Xuân Mạnh, Đặng Văn Lắm với bộ đôi Lee Nguyễn Ngô Hoàng Thịnh cũng rất đáng chú ý. Sức trẻ của bộ đôi Sông Lam Nghệ An sẽ nhỉnh hơn hay kinh nghiệm của bộ đôi Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng, đây sẽ là một trong những điểm nóng quyết định đến vận mệnh của trận đấu này.

Ở mặt trận tấn công, có lẽ ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ vẫn sẽ giữ nguyên bộ ba Phan Văn Đức, Olaha và Trần Đình Tiến khi họ đã thi đấu rất tốt trong thời gian qua. Vấn đề của bộ ba này là cải thiện khâu dứt điểm để tránh phung phí cơ hội như những trận đấu trước. Bên cạnh đó, tiền đạo đang có phong độ cao Oseni và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng cũng sẽ là những phương án chất lượng cho hàng công của đội bóng xứ Nghệ.

Đối đầu với một trong những hàng thủ kém nhất V.League 2022 (thủng lưới 29 bàn/19 trận) sẽ là cơ hội cho các chân sút Sông Lam Nghệ An nâng cao thành tích của mình.

Ở trận lượt đi của mùa giải, Olaha và Mai Sỹ Hoàng là những người ghi bàn trong chiến thắng 2-0 của Sông Lam Nghệ An.

Phong độ của Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh trên sân nhà mùa giải này cũng là kém nhất V.League khi họ chỉ mới giành được 2 trận thắng, 1 trận hòa và thua tới 6. Trong khi đó đội khách có 3 chiến thắng, 2 hòa và 4 thua trong những lần xa nhà. Mặc dù vậy trong 2 trận gần nhất tiếp đón đội bóng xứ Nghệ trên sân nhà, đoàn quân của ông Vũ Tiến Thành mới là người giành chiến thắng.

Lần thứ hai liên tiếp Sông Lam Nghệ An được thi đấu với một đội bóng đang đứng ở cuối bảng xếp hạng và bài học còn mới ở trận đấu trước sẽ giúp cho đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng rút ra được những kinh nghiệm quý báu để có được kết quả thuận lợi ở trận đấu này.