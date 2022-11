Sông Lam Nghệ An: Chặng cuối là chặng vui?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chỉ còn 3 vòng đấu nữa là V-League 1-2022 kết thúc, nhường chỗ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2022, kỳ thi đấu mùa Đông khác lạ đang gây ra nhiều ý kiến khác nhau.

Với bóng đá Việt Nam, khi giấc mơ World Cup còn khá xa, đội tuyển Việt Nam sẽ có các trận giao hữu và dồn sức cho kỳ AFF Cup 2022 diễn ra gần 1 tháng sau đó. Riêng với các đội bóng, trong đó có Sông Lam Nghệ An, họ phải thi đấu 3 vòng V-League, sau đó ai có “suất” lên tuyển thì tiếp tục nỗ lực để thi đấu tốt nhất có thể, số còn lại thi đấu các giải trẻ hoặc… chờ đợi.

Ba vòng cuối V-League tới đây, Sông Lam Nghệ An đấu 2 trận sân khách gặp 2 đội bóng top đầu là Topenland Bình Định và Hải Phòng, 1 trận sân nhà cuối chót gặp đội top cuối là Nam Định. Hoàn cảnh không mong muốn này đủ thấy 3 vòng cuối không hề dễ thở với Ngọc Hải và đồng đội.

Hai đội top đầu sẽ chiến đấu quyết liệt để đạt ngôi thứ cao nhất (thứ 2 hoặc thứ 3) cho tập thể, cho các cá nhân từ huấn luyện viên trưởng cho tới các cầu thủ, ngoại binh… Bầu Hoàn với quyết tâm cao độ đưa bóng đá đất Cảng trở lại thời hoàng kim chắc chắn sẽ không hài lòng nếu đội bóng về đích ngoài top 3. Bên cạnh đó, huấn luyện viên trưởng Chu Đình Nghiêm, các cầu thủ được cho mượn như Ngọc Quang, Việt Hưng, Văn Tới, Quang Nho… hẳn cũng có mục tiêu cá nhân rõ rệt sau mùa bóng này. Với Bình Định, tình hình cũng tương tự với cả tập thể và cá nhân. Đặc biệt, Văn Lâm và các ngôi sao tụ hội ở đây đang chơi rất gắn kết, thăng hoa, đủ sức chặn đứng Viettel mới đây, cho thấy đây là đội bóng rất khó bị đánh bại hiện nay.

Trong khi đó, trận cuối gặp Nam Định trên sân Vinh sẽ gay cấn nếu cả hai đều có mục tiêu cụ thể và đây chính là điều… khó nói? Sông Lam Nghệ An đã được nói rõ là do nằm ngoài top 3 nên sẽ dành sân chơi cho cầu thủ trẻ, rèn bước cho mùa tới. Nam Định nếu vẫn ở trong vòng nguy hiểm trước ngưỡng xuống hạng thì phải quyết đấu, thậm chí để giành 3 điểm. Ở trận cuối thì hoàn toàn mọi việc đã ở “sự đã rồi”, báo chí, dư luận hay người hâm mộ muốn nói gì e cũng ngoài… tầm tay?

Để thấy, ở chặng cuối, Sông Lam Nghệ An cũng như các đội khác đều sẽ có toan tính, mục tiêu riêng để về đích an toàn, thành công. Nếu ở 2 trận gặp đối thủ mạnh, nhiều tham vọng trên sân khách mà thầy trò Huy Hoàng giành được mỗi trận 1 điểm đã là điều đáng khen vì chính họ đã khiến cho các đội mạnh phải khó khăn, phải vất vả để về đích. Và khi đó, vị trí của Sông Lam sẽ không ở top 5 như hiện nay? Nếu Sông Lam Nghệ An thua trắng cả 2 trận này thì cũng không có gì phải ngạc nhiên, vì thực tế hiện tại “trình” đội bóng thành Vinh chỉ đến đó mà thôi, dù Văn Đức đang trở lại phiên bản tốt nhất của mình.

Với trận đấu cuối trên sân Vinh, cảm giác một trận đấu hòa nhã, vui vẻ sẽ diễn ra để mọi việc khép lại theo đúng thủ tục lâu nay. Nam Định sẽ làm mọi cách (vì hiện đội bóng này không yếu về nguồn lực kinh tế) để đảm bảo không bị rơi vào cảnh chạy trối chết suất xuống hạng. Mùa sau thì mọi người sẽ thấy đội bóng thành Nam lột xác kiểu như Hải Phòng, Bình Định chăng?

Nói tóm lại, chặng cuối sẽ là chặng vui cho nhiều đội bóng, trừ đội xuống hạng. Riêng Sông Lam Nghệ An, với mùa đầu có nhà tài trợ mới, huấn luyện viên trẻ mới, nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1… thì việc nằm trong top 5 không phải là thảm họa, trừ việc làm mếch lòng số đông cổ động viên ở cuối giai đoạn lượt về. Nếu lứa trẻ này làm được điều gì đó ở giải U21 vào cuối năm, câu chuyện với cổ động viên sẽ từng bước được lấy lại, được lấp đầy những chỗ đã bị làm vơi không đáng có. Và hẳn là mùa sau, lãnh đạo đội bóng, ban huấn luyện phải thấy rõ chất lượng thực sự của mình, mục tiêu cụ thể, phù hợp, tránh nói quá, nói to mà làm không tới, tránh đi vào “vết xe đổ” như vừa qua.

Khi và chỉ khi đó, mùa bóng mới sẽ sôi động và thu hút như từng diễn ra, nhất là chặng cuối, về đích mới thực sự là chặng vui.