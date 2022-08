Sông Lam Nghệ An chấp nhận chia điểm trên sân Vinh trước Hà Nội FC

(Baonghean.vn) - Dẫn bàn ngay ở những phút đầu của trận đấu, nhưng trước sức mạnh đến từ đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2022, khiến Sông Lam Nghệ An chấp nhận chia điểm trên sân Vinh. Đây là trận đấu thuộc vòng 14 Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia năm 2022.

Sức hút của hai đội bóng đang xếp ở vị trí nhất, nhì bảng xếp hạng V.League 2022 đã khiến sân Vinh không còn một chỗ trống. Khán đài B được nhuộm kín sắc vàng cùng những âm thanh cổ vũ tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt ở chảo lửa thành Vinh. Đây là nguồn động lực lớn để hai đội phô diễn hết sức mạnh mà mình có.

Đấu với Hà Nội FC chưa bao giờ là dễ dàng với Sông Lam Nghệ An, khi mà trong đội hình của huấn luyện viên Chun Jeaho sở hữu hàng loạt hảo thủ như: Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Thành Chung, Mujan Tonci… Nó còn khó khăn hơn khi đứng trong khung gỗ của đội chủ nhà không có Nguyễn Văn Hoàng. Vị trí thủ môn của Câu lạc bộ xứ Nghệ được thay thế bởi Trần Văn Tiến. Bên cạnh đó, Phan Văn Đức cũng không có tên trong đội hình xuất phát, người thay thế là cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến.

Mặc dù gặp bất lợi về nhân sự, tuy nhiên với lợi thế sân nhà giúp Sông Lam Nghệ An kiểm soát thế trận tốt hơn ở những phút đầu của trận đấu. 2 cánh vẫn là những mũi tấn công chủ lực của đội bóng xứ Nghệ. Sự linh hoạt trong các pha di chuyển không bóng đã mở ra nhiều cơ hội ăn bàn cho Sông Lam Nghệ An. Hàng vạn khán giả trên sân đã thực sự cảm thấy tiếc nuối với cơ hội của Mai Sỹ Hoàng, trong tư thế không bị ai kèm anh đã sút vọt xà. Tuy nhiên vào phút thứ 7, Đình Hoàng đã lập công cho Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng xuất phát từ đường treo bóng điểm rơi rất chính xác của Mario, để hậu vệ mang áo số 66 xâm nhập vòng cấm địa đệm lòng ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Văn Công.

Sau bàn thắng, Huấn luyện viên Huy Hoàng yêu cầu các học trò chơi chậm và sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công chờ sơ hở của đối thủ. Bên kia chiến tuyến Hà Nội FC cố gắng tiếp cận khung thành của Sông Lam Nghệ An bằng những pha đập nhả đoạn ngắn. Với lối chơi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Chun Jeaho đã tạo sức ép đáng kể lên khung thành của Văn Tiến. Tuy nhiên với khả năng phán đoán của Quế Ngọc Hải, sự nhanh nhẹn của Văn Khánh đã gây khó cho hàng công của đội khách. Cơ hội hiếm hoi mà đội bóng Thủ đô gây được nguy hiểm đến ở phút 26 của trận đấu. Lucao tung cú sút căng từ sát vạch 16m50, nhưng không thể đánh bại được Văn Tiến.

Khả năng phá Pressing của các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng cũng là một trong những điểm ấn tượng ở 40 phút đầu của trận đấu. Điều này, đã giúp Sông Lam Nghệ An tạo ra những đường phản công hết sức sắc bén. Cơ hội rõ ràng nhất thuộc về Câu lạc bộ xứ Nghệ đến ở phút thứ 39 của trận đấu. Đinh Xuân Tiến có pha đột phá táo bạo bên cánh phải. Đối mặt với thủ môn, anh tung cú sút khá hiểm nhưng không đánh bại được Văn Công. Bóng bật đến chân Oseni ở vị trí cận thành nhưng cú ra chân của tiền đạo mang áo số 91 lại không trúng tâm bóng. 45 phút đầu tiên Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được lối chơi hợp lý, qua đó khắc chế được những điểm mạnh của đối thủ.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Hà Nội FC đã chủ động tạo sức ép ngay từ đầu. Cơ hội được đội khách tạo ra ở phút 47, Siladji nhận đường chọc khe của đồng đội. Tuy nhiên Văn Tiến đã có pha băng ra hợp lý để giải nguy cho Sông Lam Nghệ An.

Đoàn quân của huấn luyện viên Chun Jeaho tiếp tục cho thấy khả năng phối hợp đoạn ngắn ở trung lộ đầy biến hoá. Cách đá này, đã tạo ra nhiều sóng gió lên khung thành của Văn Tiến. 2 cơ hội ngon ăn thuộc về tiền đạo Lucao. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của ngoại binh này chưa thể đánh bại hàng thủ áo vàng.

Xen lẫn những pha ép sân của đội khách, là những đường phản công khá sắc nét của Sông Lam Nghệ An. Đường vẩy bóng má ngoài của Xuân Tiến đưa Oseni có cơ hội đối mặt với thủ thành đối phương. Pha sút bóng kỹ thuật của tiền đạo mang áo số 91 đã đánh bại được Văn Công nhưng bị xà ngang từ chối.

Khả năng duy trì sức ép khủng khiếp của Hà Nội FC khiến Sông Lam Nghệ An đã không thể giữ nguyên được lợi thế dẫn điểm. Phút thứ 70, Thái Quý có pha chọc khe chính xác để Lucao đối mặt và tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Văn Tiến. Trận đấu được đưa về vạch xuất phát.

Những phút cuối cầu thủ cả hai đội đều đã xuống sức, vì vậy có rất nhiều pha xử lý bóng lỗi và không gây được nhiều nguy hiểm lên khung thành của nhau. Kết quả cuối cùng Sông Lam Nghệ An chấp nhận chia điểm trên sân Vinh.

Tại vòng 15 diễn ra vào ngày 3/9, đội bóng xứ Nghệ sẽ có chuyến làm khách gặp đội bóng Đông Á Thanh Hoá.