Sông Lam Nghệ An: Chỉ ý chí là không đủ?

(Baonghean.vn) - Trận đấu trên sân khách Quy Nhơn ở vòng 24 của Sông Lam Nghệ An được dự báo là khó khăn, thực ra không đến mức như nhiều người nghĩ nếu tính về áp lực chuyên môn từ đội chủ nhà hay áp lực trên khán đài, hoặc trọng tài… dành cho đội khách đã yên tâm trụ hạng.

Đội chủ nhà hùng mạnh chỉ ghi được một bàn thắng ở đầu hiệp 1 từ một tình huống cố định và sau đó phải nhờ tài năng của Văn Lâm và xà ngang, cột dọc mới thoát khỏi bàn gỡ. Chưa kể hiệp 2 chơi hơn người nhưng đội chủ nhà cũng không hoàn toàn áp đảo về thế trận và cuối cùng chỉ thắng sát nút 1-0 trước đội khách đầy ý chí quyết tâm dù giải đấu đã đi tới những vòng cuối.

Nếu chỉ tính trong một trận cuối “cờ tàn” này, khi Sông Lam Nghệ An rõ ràng không còn nhiều mục tiêu phấn đấu, thì ý chí thi đấu, động lực thi đấu là điều đáng biểu dương. Các cầu thủ trẻ như Xuân Tiến, Văn Cường, Nam Hải… ngày càng thi đấu chững chạc bên cạnh các đàn anh sau những màn thử lửa quý giá, trong đó có trận đấu với “ngựa ô” Bình Định. Thủ môn Văn Tiến dù ít được ra sân nhưng hoàn toàn tự tin, dũng cảm. Những nhân tố trụ cột như Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Văn Đức… luôn chứng minh sự vượt trội về chuyên môn cũng như tinh thần thi đấu trong một trận cũng như toàn giải…

Nhưng vẫn có những điều chứng minh thực tế rằng, những điểm ưu trội nói trên, ý chí thi đấu cao của Sông Lam Nghệ An như hiện nay là hoàn toàn chưa đủ, không đủ so với yêu cầu đặt ra, chưa và không khiến cho những điểm yếu chí mạng của họ giảm đi hay hoàn toàn triệt tiêu. Bàn thua ngay từ phút thứ 3 của hiệp 1 trước chủ nhà Bình Định xuất phát từ một tình huống cố định, lỗi kèm người trực tiếp thuộc về ngoại binh Oseni nhưng tổng thể vẫn là lỗi của hệ thống phòng ngự.

Và chắc chắn đây không phải lần đầu Sông Lam Nghệ An bị đánh gục từ một tình huống cố định. Chất thép, chất phòng ngự siêu đẳng của Sông Lam Nghệ An gần như đã bị xói mòn, bị đánh tơi tả, dù đội có Ngọc Hải. Có thể ai đó nói trong tình huống đó, nếu có thêm Văn Khánh mọi việc sẽ khác. Đúng và không đúng bởi có Văn Khánh thì Ngọc Hải có đối tác ăn ý hơn nhưng nên nhớ khi có đủ bộ đôi trung vệ này thì Sông Lam Nghệ An vẫn thua ở các tình huống cố định như đã thấy, vẫn kém khi phòng ngự bóng bổng, bóng 2, vẫn dính đòn phản công không chỉ một đôi lần?

Hãy nhớ trong hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An, cho đến vòng thứ 24 này, lần lượt các hậu vệ Bá Sang (2 lần?), Văn Khánh, Ngọc Hải, Đình Hoàng… lần lượt lĩnh thẻ đỏ trực tiếp, 2 thẻ vàng bằng 1 thẻ đỏ, đủ 3 thẻ vàng để được “treo giò”. Đây là điểm “chết” chí mạng của hàng thủ Sông Lam Nghệ An dù hiện nay từ “chém đinh chặt sắt” dần đi vào quên lãng? Trận đấu gặp Bình Định, khi thế trận đang rất tốt thì Bá Sang đã đánh mất tất cả bằng một động tác thừa thãi, non kém.

Có thể có trường hợp trọng tài nặng tay như thẻ đỏ với Ngọc Hải chẳng hạn, nhưng nói chung hậu vệ nóng nảy và quyết liệt quá mức cần thiết, khoảng cách giữa thô bạo, phạm lỗi ác ý so với dũng mãnh, quyết tâm là khoảng cách vô cùng mong manh, rất khó… cãi trọng tài khi họ “tuýt” còi, là không thể biện minh. Rõ ràng, đây là một điểm xấu, điểm trừ, cần phải nhanh chóng loại bỏ vì nó trực tiếp gây hại cho tập thể đội bóng rất nhiều.

Một chi tiết rất đáng chú ý trong trận đấu với Bình Định vòng 24: khi Sông Lam Nghệ An chơi thiếu người sau thẻ đỏ, đội khách được hưởng một quả phạt trực tiếp ở cánh phải theo hướng tấn công. Đứng trước bóng là Văn Đức và Olaha? Ô hay, đội đang thiếu người tấn công mà cùng lúc cả 2 mũi nhọn quan trọng nhất lại lùi xa khung thành để làm bóng là cớ làm sao? Chiến thuật kỳ khôi gì ở đây? Một người chạy chiến thuật đánh lạc hướng từ xa và một người sút phạt chăng? Kết quả là Văn Đức câu bổng vào nơi toàn đối phương chờ sẵn, còn Olaha đứng nhìn?

Khi có lợi thế sân nhà, lực lượng hùng hậu nhưng Bình Định vẫn chơi rình rập, lùi sâu chờ cơ hội, phải chăng họ thừa biết Sông Lam Nghệ An thường xuyên dính đòn hồi mã thương? Và đoàn quân áo vàng vẫn lao lên, kể cả khi thiếu người, để rồi may cho thủ môn Văn Tiến không bị phạt thẻ đỏ trực tiếp khi nhanh nhẹn băng ra cản phá Rafaelson ở ngoài vòng cấm từ một tình huống phản công…

Để nói rằng, ý chí là sức mạnh, là truyền thống của một đội bóng nghèo, để vượt qua mọi nghịch cảnh. Nhưng hiện nay, không ai nói Sông Lam Nghệ An nghèo và nghèo thì chỉ có chống xuống hạng hết giải này sang giải khác mà thôi. Hiện chỉ ý chí không thôi là thất bại, càng thất bại nặng nề hơn với những sai sót, sai lầm từ trong khu chỉ đạo cho đến những lỗi nặng, lỗi nhẹ trong từng khoảnh khắc của trận đấu. Nếu không khắc phục triệt để những điều cố hữu nói trên, đội bóng rốt cuộc vẫn chỉ loanh quanh top giữa hoặc top cuối trầy trật mà thôi?