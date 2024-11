Thể thao Sông Lam Nghệ An chia điểm trên sân nhà trước CLB Thành phố Hồ Chí Minh Trước đội "đồng cân đồng lượng" - Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Sông Lam Nghệ An vẫn không thể giành được 3 điểm đầu tiên của mùa giải.

Đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An tại vòng 6. Ảnh: Chung Lê

Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lúc 18h00 ngày 2/11 trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2024/25.

Trải qua 5 vòng đấu tại V-League 2024/25, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng khi hòa 3 và thua 2 trận. Ở trận đấu gần nhất gặp Bình Định, đoàn quân huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đã chơi hay hơn trước đội bóng đất Võ, nhưng sai lầm nơi hàng thủ đã khiến Sông Lam Nghệ An chỉ có 1 điểm mang về.



Xét tổng thể, Sông Lam Nghệ An chưa có được sự khởi đầu tốt phần lớn là do phong độ yếu kém từ việc hàng thủ thiếu an toàn. Trải qua 5 vòng đấu, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn đang là đội để thủng lưới nhiều nhất tại V-League với 9 bàn.

Hồ Văn Cường được vào sân thi đấu ngay từ đầu, sau quãng thời gian phải nghỉ do chấn thương. Ảnh: Chung Lê

Trước trận đấu thuộc vòng 6, may mắn cho Sông Lam Nghệ An là khi một số cầu thủ trụ cột đã có thể trở lại trong đội hình xuất phát. Đáng chú ý, hậu vệ Hồ Văn Cường sau thời gian dưỡng thương đã được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sử dụng với vai trò hậu vệ cánh phải. Chơi ở cánh đối diện như thường lệ là Vương Văn Huy.

Bộ 3 trung vệ trong sơ đồ 3-5-2 quen thuộc của Sông Lam Nghệ An là Zaracho, Lê Nguyên Hoàng và Lê Văn Thành. Quang Tú, Quang Vinh, Xuân Tiến tiếp tục được xếp đá ở vị trí tiền vệ trung tâm. Chơi cao nhất trên hàng công là bộ đôi tiền đạo Olaha và Kuku.

Kuku tiếp tục đóng vai trò quan trọng trên hàng công của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Về phía đội khách Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương cũng chưa có được sự khởi đầu như ý muốn ở mùa giải năm nay. "Chiến hạm đỏ" mới chỉ có được 1 chiến thắng, hòa 2 và thua 2 sau 5 vòng đấu. Trước chuyến làm khách đến thành Vinh, Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 4 trận đấu không biết mùi chiến thắng. Trong đó bao gồm cả thất bại trước đội bóng hạng Nhất là Phù Đổng Ninh Bình tại vòng loại cúp Quốc gia 2024/25.

Chính vì vậy, đoàn quân được dẫn dắt bởi ông Phạm Anh Tuấn đặt quyết tâm rất lớn với mong muốn giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

Để hiện thực hóa được điều này, ngay khi bóng lăn đội chủ nhà đã chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao nhịp độ tấn công. Và ngay pha lên bóng đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đã đưa được bóng vào lưới của đội khách. Tuy nhiên sau khi kiểm tra lại Var, trọng tài xác định Kuku đã việt vị trong pha triển khai tấn công để Quang Vinh sút tung lưới của thủ môn Patrick Le Giang.

Sau khi không được công nhận bàn thắng, đội chủ nhà vẫn miệt mài tấn công và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Trong đó đáng chú ý ở phút 23, Hồ Văn Cường có được chuyền bóng điểm rơi, loại bỏ được hậu vệ Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đến đúng đà di chuyển của Olaha, nhưng tiền đạo mang áo số 7 đã khống chế bóng không chính xác, vuột mất cơ hội mở điểm cho Sông Lam Nghệ An.

Olaha bỏ lỡ nhiều cơ hội để mở tỷ số. Ảnh: Chung Lê

Đến phút 32, Sông Lam Nghệ An tiếp tục gây nên sóng gió trước khung thành của Patrick Le Giang, nhưng trong tình huống cận thành Kuku đã đánh đầu vọt xà ngang, sau tình huống chuyền bóng như đặt của Hồ Văn Cường.

Về những phút cuối hiệp, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An liên tục "bắn phá" khung thành của Patrick Le Giang nhưng Kuku hay Olaha đều thiếu đi chút may mắn để biến cơ hội thành bàn thắng. Chính vì vậy, 45 phút đầu tiên khép lại mà chưa bên nào mở được tỷ số.

Bước vào hiệp 2, Sông Lam Nghệ An tiếp tục là đội sở hữu cơ hội đầu tiên. Sau tình huống lộn xộn trước khung thành của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, Hồ Văn Cường thực hiện cú ngã người vô lê, nhưng không thể đánh bại được thủ môn Patrick Le Giang.

Hiệp 2 chứng kiến một hiệp đấu bế tắc của Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Chung Lê

Những phút cuối của hiệp 2, Sông Lam Nghệ An đánh mất thế trận vào tay đội khách, chính vì vậy, huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn quyết định thay đổi nhân sự ở tuyến giữa. Quang Tú được cho ra nghỉ và Trọng Tuấn được vào sân để thế chỗ.

Tuy nhiên, Sông Lam Nghệ An vẫn không thể tạo ra sự khác biệt trước đối thủ và đành chấp nhận chia điểm ngay trên sân nhà.