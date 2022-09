Sông Lam Nghệ An chuẩn bị các phương án khi phải đá dưới mưa

Tin mới

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An triển khai lực lượng khắc phục hoàn lưu bão số 4 (Baonghean.vn) - Chiều ngày 29/9, dưới sự chủ trì của Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác phòng, chống, khắc phục hoàn lưu bão số 4 theo hình thức trực tuyến với 21 điểm cầu trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

Nghệ An cho phép tàu thuyền ra khơi từ 00 giờ ngày 30/9/2022 (Baonghean.vn) - Sau 4 ngày cấm biển để ứng phó với bão số 4, chiều nay 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An bỏ lệnh cấm tàu thuyền ra khơi trong bão số 4, cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 00 giờ ngày 30/9/2022.

Khẩn trương khắc phục điểm sạt lở trên Quốc lộ 48D (Baonghean.vn) - Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã huy động máy móc đến điểm sạt lở trên đường Quốc lộ 48D đoạn qua xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) để giải toả khối lượng lớn đất đá nằm chắn ngang đường, giúp các phương tiện giao thông có thể đi lại trong thời gian sớm nhất.

Yên Thành: 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục, hiện nay địa bàn huyện Yên Thành có 6 hồ chứa đang ở mức báo động khẩn cấp (mực nước lòng hồ đã vượt qua tràn). Huyện Yên Thành đang có phương án sẵn sàng di dời các hộ dân phía dưới vùng hạ du đến nơi an toàn.

Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên Nghệ An căng mình giúp dân vùng lũ (Baonghean.vn) - Từ đêm qua, hoàn lưu bão Noru đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An gây ra tình trạng ngập cục bộ đối với nhiều địa phương. Nắm được tình hình, các cơ sở Đoàn tại các địa phương đã huy động hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trắng đêm cùng người dân khắc phục hậu quả.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 29/9 (Baonghean.vn) - Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9; Mưa lớn sau bão số 4 gây ngập nặng ở nhiều địa phương, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh... là những nội dung chính trong ngày 29/9.

Bắt đối tượng thiết lập đường dây mua bán ma túy khi vừa mãn hạn tù (Baonghean.vn) - Khi bị chặn bắt, Tuấn rất manh động và liều lĩnh, đã dậm chân ga, tăng tốc đâm thẳng vào xe lực lượng chức năng, sau đó cố thủ trong xe cho đến khi bị khống chế đưa ra ngoài.

UBND tỉnh thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, mô hình không gian huyện được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm, 3 vùng phát triển và 4 trục động lực.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai (Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục do đợt mưa lớn ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu, thị xã Hoàng Mai.

BTV Quỳnh Hoa VTV xin lỗi sau bài viết gây bão trên Facebook Sau khi gây tranh cãi với chia sẻ về cơn bão trên trang cá nhân, BTV - MC Quỳnh Hoa "Chào buổi sáng" đã lên tiếng xin lỗi vì gây những hiểu nhầm không đáng có này.



Cứu sống trẻ sinh non bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng (Baonghean.vn) - Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trẻ sinh non, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng.

Ngăn chặn, xử lý nhóm học sinh ném bom xăng vào nhà dân (Baonghean.vn) - Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 tại thị xã Thái Hòa đã mua các vật liệu, tự lên mạng học cách chế tạo bom xăng rồi rủ các đối tượng khác ném vào một nhà dân nhằm trả thù.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thanh Chương (Baonghean.vn) - Chiều 29/9, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây ra trên địa bàn huyện Thanh Chương.

Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu (Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh do mưa lũ gây ra (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Tại những vùng bị ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh phát triển đe doạ sức khoẻ người dân là rất lớn. Ngành y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống.

Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’? (Baonghean.vn) - Ngay tại khu vực trung tâm, trên trục đường lớn Mai Thúc Loan của thị xã Cửa Lò có 2 khu đất hoang với dãy nhà cấp 4 sập đổ, bờ rào tôn nát, cây bụi, rác bẩn... Theo cán bộ, nhân dân nơi đây nói, đó là những dự án nhà nghỉ công nhân!

Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống (Baonghean.vn) - Ngày 29/9, ngay sau những trận mưa kéo dài của ngày và đêm, các công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị TP Vinh đã "rải quân" khắp các tuyến đường ách yếu, dễ ngập úng để quét dọn rác, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.

Quỳnh Lưu: Tiếp tục gia cố và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ vỡ đập Hóc Cối (Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài đã khiến đập Hóc Cối (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) bị rò rỉ nước. Nếu trời tiếp tục mưa lớn, nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra.

Tân Kỳ, Hoàng Mai hỗ trợ dân di dời khỏi vùng sạt lở, nhà sụt lún (Baonghean.vn) - Sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi trên Quốc lộ 48E, đoạn giáp ranh giữa xã Nghĩa Hoàn và Tân Long, huyện Tân Kỳ chỉ đạo địa phương di dời ngay người và tài sản của 5 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Cùng đó thị xã Hoàng Mai đang hỗ trợ dân khắc phục nhà sụt lún.

Nước sông, suối dâng cao, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng (Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn từ đêm 28 và hôm nay, 29/9 khiến nước sông, suối đang lên cao. Nhiều địa bàn vẫn bị ngập lụt. Nếu trời tiếp tục mưa, rất nhiều khả năng tình trạng ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng và nghiêm trọng hơn.

Công an Nghệ An huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão (Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

15h chiều nay (29/9) nhà máy thủy điện Khe Bố dự kiến xả qua đập tràn (Baonghean.vn) - Nhà máy thuỷ điện Khe Bố dự kiến xả qua đập tràn vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón, hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Cuba Sáng 29/9, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Cộng hòa Cuba Marrero Cruz thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Sau lễ đón, hai Thủ tướng tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Nhiều địa phương ở Nghi Lộc ngập sâu, 1 người bị nước cuốn trôi (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Nghi Lộc có mưa to đến rất to, một số khu dân cư bị chia cắt. Đặc biệt, trên địa bàn xã Nghi Công Nam đã có 1 người chết do nước lũ cuốn trôi.

Bà Merkel cho rằng phương Tây cần xem xét nghiêm túc cảnh báo của ông Putin Cựu thủ tướng Đức Merkel cho rằng, phương Tây nên xem xét nghiêm túc cảnh báo hạt nhân của ông Putin, bởi đó không phải "lời nói suông".

Lãnh đạo thành phố Vinh chỉ đạo di dời dân khỏi điểm sạt lở núi Dũng Quyết (Baonghean.vn) - Sau khi kiểm tra điểm sạt lở ven núi Dũng Quyết, Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng chỉ đạo chính quyền địa phương di dời người dân đến nơi an toàn, lực lượng chức năng túc trực không cho phép người dân qua lại điểm sạt lở.

Chủ tịch UBND tỉnh: Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng (Baonghean.vn) - Tại phiên họp tháng 9, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động thương mại, dịch vụ và đầu tư phát triển.

Nga khởi tố vụ án về khủng bố quốc tế ở các 'Dòng chảy phương Bắc' Vụ án được khởi tố hình sự về hành vi khủng bố quốc tế liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương bắc 1 và Dòng chảy Phương bắc 2.