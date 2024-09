Thể thao Sông Lam Nghệ An đối diện bão chấn thương "Cơn bão" chấn thương đang "đổ bộ" sân Vinh, Sông Lam Nghệ An sẽ phải "liệu cơm gắp mắm" ra sao ở những vòng đấu tới?

Đội hình của Sông Lam Nghệ An sẽ thiếu vắng nhiều cầu thủ trụ cột do chấn thương và thẻ phạt. Ảnh: Chung Lê

Cơn bão chấn thương

Cơn bão chấn thương đổ bộ sân Vinh khiến cho hàng loạt trụ cột của Sông Lam Nghệ An không thể thi đấu. Trong đó ở tuyến phòng ngự bị ảnh hưởng nặng nề khi hàng loạt các trụ cột như: Trần Nam Hải, Hồ Văn Cường, Hồ Khắc Lương, Lê Nguyên Hoàng đều chưa kịp bình phục để có thể ra mắt mùa bóng mới.

Đối với trường hợp của Trần Nam Hải, trước ngày khởi tranh V-League 2024/25, trung vệ này gặp phải chấn thương ở ngón chân. Vì thế Nam Hải đã không thể góp mặt cùng đồng đội trong trận đấu với SHB Đà Nẵng và nhiều khả năng anh cũng sẽ vắng mặt trong chuyến làm khách ở Pleiku.

Hồ Văn Cường dù đã bình phục chấn thương nhưng do chưa đảm bảo được thể lực, cũng như cảm giác chơi bóng nên không thể góp mặt trong đội hình chính của SLNA trong những vòng đấu tới. Ảnh: Đức Anh

Còn với Hồ Văn Cường, Hồ Khắc Lương, Lê Nguyên Hoàng dù đã bình phục chấn thương, nhưng do chưa thể đáp ứng được yêu cầu về thể lực, cũng như cảm giác chơi bóng, nên huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn không mạo hiểm khi sử dụng những cầu thủ này. Qua tìm hiểu, nếu Văn Cường, Khắc Lương tập luyện tích cực nhiều khả năng sẽ được ra sân ở vòng 3 hoặc 4 V-League 2024/25. Tuy nhiên ở những trận đấu đầu tiên ban huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ chỉ sử dụng họ trong một khoảng thời gian ngắn cuối trận. Đây là giải pháp nhằm giúp Hồ Văn Cường, Hồ Khắc Lương nhanh chóng tìm lại cảm giác chơi bóng, cũng như không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng chuyên môn của đội nhà.

Bên cạnh khủng hoảng lực lượng ở hàng phòng ngự, thì trên tuyến tiền vệ, Phan Bá Quyền cũng chưa thể góp mặt do đang trong giai đoạn phục hồi chấn thương.

Ngoài ra, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An cũng gặp phải bất lợi lớn khi trung vệ Zaracho bị cấm thi đấu do nhận thẻ đỏ ở vòng 1.

Như vậy trong 3 đến 4 trận đấu tới, Sông Lam Nghệ An sẽ gặp nhiều khó khăn ở hàng thủ. Tuy nhiên, vẫn có đôi chút may mắn với Câu lạc bộ xứ Nghệ khi ở những vòng đầu tiên của mùa giải họ chỉ phải gặp các đội bóng tầm trung của V-League.

"Liệu cơm gắp mắm"

Dù thiếu vắng đi nhiều trụ cột, nhưng khả năng sơ đồ 3-4-3 vẫn được huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn áp dụng trong những vòng đấu tới.

Trước tiên có thể khẳng định rằng, với việc thiếu đi Nam Hải, Zaracho, Hồ Khắc Lương, Lê Nguyên Hoàng, Sông Lam Nghệ An hiện tại đang có một hàng thủ khá mỏng manh. Đội bóng xứ Nghệ chỉ còn lại Lê Văn Thành, Xuân Bình, Phan Văn Thành và Nguyễn Mai Hoàng là có thể chơi được ở vị trí trung vệ. Vậy nên, ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An cần có giải pháp nhằm giảm bớt sức mạnh tấn công của đối phương. Để làm được điều này, chiến thuật phòng ngự phản công là phương án mà nhiều khả năng huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ tính tới.

Olaha là linh hồn trên hàng công của SLNA. Ảnh: Chung Lê

Nếu áp dụng chiến thuật này, Olaha vẫn sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng, là cầu nối giữa tuyến dưới và hàng công. Ngoài ra, đội trưởng Câu lạc bộ xứ Nghệ còn có nhiệm vụ lôi kéo cầu thủ đối phương, để mở ra cơ hội cho đồng đội.

Đặc biệt nếu sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công, Kuku sẽ có nhiều đất diễn. Cầu thủ này với thế mạnh tốc độ, cùng thể hình, thể lực sung mãn sẽ chiếm lợi thế trong các đường phản công mang tính chớp nhoáng.

Có thể khẳng định, Sông Lam Nghệ An đang gặp vô vàn khó khăn khi hàng loạt nhân sự không thể ra sân do chấn thương và thẻ phạt. Tuy nhiên nếu ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An biết "liệu cơm gắp mắm", thì vẫn có cơ hội để đội nhà kiếm được điểm số như mong muốn. Nhất là khi trong 2 vòng tới, Sông Lam Nghệ An chỉ phải gặp các đội hạng trung ở V-League như: Hoàng Anh Gia Lai và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.