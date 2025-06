Thể thao Sông Lam Nghệ An đối diện nỗi lo 'chảy máu' trụ cột ở mùa giải sau Sông Lam Nghệ An đang đối mặt với nguy cơ “chảy máu” lực lượng nghiêm trọng khi hàng loạt trụ cột sẽ hết hạn hợp đồng sau mùa giải 2024/25. Nếu mất đi những cái tên như Olaha, Khắc Ngọc hay Văn Khánh sẽ đe dọa đến bản sắc của một đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Việt Nam.

“Chảy máu” lực lượng

Chỉ còn 2 vòng đấu nữa, V-League 2024/25 sẽ chính thức hạ màn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Sông Lam Nghệ An vẫn chưa biết chắc liệu mình có thể trụ lại giải đấu cao nhất Việt Nam, hay sẽ phải đối diện với lần đầu tiên trong lịch sử xuống hạng. Hiện tại, đội bóng xứ Nghệ đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng, hơn nhóm “cầm đèn đỏ” 2 điểm. Nếu giành chiến thắng ở cả 2 lượt trận cuối, họ hoàn toàn có quyền tự quyết số phận của mình. Và điều này không phải là nhiệm vụ quá tầm đối với đội chủ sân Vinh.

Đội hình SLNA có thể sẽ không còn nhiều cầu thủ trụ cột trong mùa giải tới. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng 25, Sông Lam Nghệ An sẽ chạm trán Hoàng Anh Gia Lai – đội bóng đã không còn mục tiêu phấn đấu ở mùa giải năm nay, nên nhiều khả năng sẽ không thi đấu với tinh thần cao nhất. Bên cạnh đó, ở lượt đấu cuối, đối thủ của họ là Đà Nẵng - đội đang nằm trong vùng nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu đến thời điểm đó Đà Nẵng đã chính thức xuống hạng, họ cũng khó có động lực để chiến đấu hết mình.

Như vậy, Sông Lam Nghệ An vẫn còn rất nhiều cơ hội để trụ lại V-League ở mùa giải tới. Tuy nhiên, vấn đề lớn hơn đang chờ đợi họ phía trước là nếu trụ hạng thành công, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải đối mặt với nguy cơ “chảy máu” lực lượng nghiêm trọng. Ngay sau khi mùa giải 2024/25 khép lại, hàng loạt trụ cột như Olaha, Khắc Ngọc, Văn Khánh, Vương Văn Huy, Lê Văn Thành, Ngô Văn Lương, Trần Mạnh Quỳnh… sẽ hết hạn hợp đồng.

Đáng lo hơn, các cầu thủ như Olaha, Khắc Ngọc, Văn Khánh đang nhận được sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ khác. Nếu không sớm có những động thái giữ chân, Sông Lam Nghệ An rất có thể sẽ mất những cái tên quan trọng này.

Olaha, Khắc Ngọc, Văn Khánh có thể sẽ phải ra đi tìm bến đỗ mới. Ảnh: Chung Lê

Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, Sông Lam Nghệ An đang rơi vào cảnh “rắn mất đầu” khi nhà tài trợ Tân Long bày tỏ ý định rút lui. Cụ thể, mới đây xuất hiện thông tin cho biết Tân Long đã gửi công văn đề nghị được trao trả quyền quản lý Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An về cho tỉnh Nghệ An. Một động thái rõ ràng hơn là việc họ không nộp bản đăng ký tiếp tục tài trợ cho đội bóng tham dự V-League 2025/26 lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, mà thay vào đó, đẩy trách nhiệm này sang phía tỉnh. Những điều này cho thấy Tân Long đã chuẩn bị cho cuộc chia tay với đội bóng xứ Nghệ sau 4 năm gắn bó. Dự kiến, nhà tài trợ này sẽ chính thức rút lui sau ngày 30/6/2025 – thời điểm kết thúc gói tài trợ theo cam kết ban đầu với tỉnh Nghệ An.

Việc Tân Long rút lui cũng đồng nghĩa với việc sẽ không có bất kỳ cuộc đàm phán nào được tiến hành với các cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng sau mùa giải năm nay. Điều này đặt Sông Lam Nghệ An trước nguy cơ khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng nếu đội bóng tiếp tục thi đấu tại V-League 2025/26.

Sông Lam Nghệ An sẽ ra sao khi “chảy máu” lực lượng

Trong số các cầu thủ sắp mãn hạn hợp đồng, Olaha là cái tên để lại nhiều tiếc nuối nhất nếu phải chia tay. Không chỉ là một tiền đạo có kỹ thuật, tốc độ và khả năng săn bàn tốt, Olaha còn là biểu tượng về lòng trung thành ở sân Vinh. Kể từ năm 2016, khi đến Việt Nam thi đấu, chân sút người Nigeria chỉ khoác áo duy nhất Sông Lam Nghệ An. Dù nhiều lần nhận được lời mời hấp dẫn từ các đội bóng khác, Olaha vẫn kiên quyết từ chối để gắn bó với đội bóng xứ Nghệ.

Nhớ lại mùa giải trước, đã có không ít CLB sẵn sàng trả mức chuyển nhượng cao hơn để có được chữ ký của Olaha, nhưng anh vẫn chọn ở lại. Đến cuối năm nay, dù nhiều lần tiền đạo Nigeria bày tỏ mong muốn tiếp tục cống hiến, nhưng phía thượng tầng đội bóng lại không có động thái nào rõ ràng, khiến khả năng chia tay là điều khó tránh khỏi.

Olaha được xem là biểu tượng cho lòng trung thành ở Sông Lam Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Mất Olaha, Sông Lam Nghệ An sẽ rất khó để tìm ra một tiền đạo vừa có phẩm chất kỹ thuật tốt, vừa thi đấu hết mình và có yêu cầu tài chính hợp lý như anh. Đó sẽ là một tổn thất lớn, cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

Không chỉ Olaha, những trụ cột như Khắc Ngọc, Văn Khánh cũng đang được nhiều đội bóng tại V-League quan tâm. Nếu không nhanh chóng có kế hoạch gia hạn và giữ chân, Sông Lam Nghệ An sẽ phải tái thiết gần như toàn bộ lực lượng chỉ trong một mùa hè ngắn ngủi.

Câu hỏi đặt ra lúc này là ai sẽ chèo lái con thuyền Sông Lam Nghệ An trong giai đoạn sắp tới? Nếu không sớm xác định được nhà tài trợ thì nguy cơ mất hàng loạt trụ cột và viễn cảnh viễn cảnh đội bóng giàu truyền thống bậc nhất V-League phải ngụp lặn ở giải hạng Nhất, thậm chí tan rã, không còn là chuyện xa vời.