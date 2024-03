Sông Lam Nghệ An dừng bước tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An đành phải dừng bước tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024. Trận đấu diễn ra lúc 18h00 ngày 13/3 trên sân Vinh.

Dàn cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An lần đầu tiên được đá chính. Ảnh: Chung Lê

Tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024, Sông Lam Nghệ An tiếp đón Đà Nẵng, đội đang chơi tại giải hạng Nhất trên sân Vinh. Xét về nhiều yếu tố, Sông Lam Nghệ An được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, theo điều lệ Cúp Quốc gia, Sông Lam Nghệ An sẽ không thể sử dụng dàn ngoại binh khi đấu với đại diện hạng Nhất.

Không thể có sự phục vụ của Olaha, Mario, hay Success, Sông Lam Nghệ An chơi với hàng loạt những cầu thủ trẻ. Đặc biệt trong trận đấu này, huấn luyện viên Phan Như Thuật tung ra 3 cầu thủ thuộc đội U19 Sông Lam Nghệ An vừa mới được đôn lên đội 1. Trong đó có hậu vệ Bùi Thanh Đức thi đấu bên hành lang cánh trái; Phan Văn Thành đá ở trung vệ; Lê Đình Long Vũ được bố trí ở vị trí tiền vệ phải.

Rõ ràng, đối chiếu với một Đà Nẵng già rơ với nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, dàn nội binh của Sông Lam Nghệ An chịu lép vế hơn về bản lĩnh và độ thực chiến.

Tuy nhiên, với tài cầm quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đội hình non trẻ của Câu lạc bộ xứ Nghệ vẫn nhập cuộc khá tự tin.

Đội chủ nhà sử dụng cách chơi bóng ngắn với các pha đập nhả khá nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng gồm nhiều cầu thủ kinh nghiệm đã chơi áp sát, không ngại va chạm, vì thế, Sông Lam Nghệ An dù cầm bóng nhiều nhưng gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Văn Cường.

Phải đến phút 17, đội chủ nhà mới tìm kiếm được cơ hội đầu tiên của trận đấu. Từ pha phối hợp bên cánh trái, Lê Văn Quý đi bóng khéo léo vượt qua sự truy cản của hậu vệ đối phương, nhưng trong pha đối mặt với thủ môn Văn Cường, tiền đạo mang áo số 24 này đã sút bóng đi chệch cột dọc.

Văn Quý và đồng đội đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, khiến Sông Lam Nghệ An phải dừng bước tại Cúp Quốc gia 2024. Ảnh: Chung Lê

Chiều ngược lại, SHB Đà Nẵng không tấn công nhiều nhưng vào phút 30 suýt chút nữa đã có thể mở được tỷ số trận đấu. Cao Văn Bình xử lý bóng bằng chân khá vụng về, để tiền đạo đối phương cướp được bóng, nhưng rất may đồng đội của thủ môn này đã kịp thời lùi về hỗ trợ và giải nguy thành công.

Phút 37, Sông Lam Nghệ An tiếp tục sở hữu cơ hội rõ ràng để ghi bàn, nhưng Long Vũ đã không thể chiến thắng được thủ môn Văn Cường. Tình huống được tạo ra bên cánh trái, Long Vũ đi bóng đầy tự tin vượt qua hàng loạt hậu vệ đối phương rồi tung cú dứt điểm sệt, nhưng do lực không đủ mạnh nên Văn Cường đã cản phá được.

Chưa dừng lại ở đó, phút 40 từ đường căng ngang của đồng đội, Văn Quý đứng giữa khung thành trong tư thế không bị ai kèm vẫn đệm lòng không chính xác.

Bước sang hiệp 2, Sông Lam Nghệ An vẫn duy trì nhịp độ tấn công như trong 45 phút đầu tiên. Đội chủ nhà đã sử dụng nhiều hơn những pha tạt bóng từ hai biên, nhưng do phía trong các tiền đạo như Văn Quý hay Văn Lương không có lợi thế về mặt thể hình, nên đã không thể gây khó cho hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng.

Không thể tìm kiếm cơ hội trong các pha không chiến, Sông Lam Nghệ An trở về với cách chơi như trong hiệp thi đấu thứ nhất. Đội bóng của huấn luyện viên Phan Như Thuật thường đưa bóng xuống đáy biên rồi trả ngược vào trong cho các đồng đội ghi bàn. Tuy nhiên, Quang Tú, hay Văn Quý đều sút bóng quá thiếu chính xác.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Sông Lam Nghệ An đã phải trả giá bằng bàn thua ở phút 65 của trận đấu. Từ tình huống lên bóng bên cánh trái, tiền vệ SHB Đà Nẵng tung đường chuyền bổng chính xác để Minh Quang đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Văn Bình. Tỷ số được mở cho SHB Đà Nẵng.

Văn Lương được mang băng đội trưởng trong trận đấu này. Ảnh: Chung Lê

Sau khi phải nhận bàn thua, huấn luyện viên Phan Như Thuật quyết định tung Mạnh Quỳnh, Xuân Đại, Văn Lắm, Văn Việt vào sân để thay cho Văn Bách, Văn Quý, Quang Tú và Văn Bắc. Sự góp mặt của những cầu thủ này đã giúp Sông Lam Nghệ An chơi hoàn toàn lấn lướt trước đối thủ.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Mạnh Quỳnh, Xuân Đại và đồng đội đều bất thành. Vì vậy, Sông Lam Nghệ An đã phải chấp nhận thua trận trước SHB Đà Nẵng. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội chủ sân Vinh sẽ chính thức dừng bước tại Cúp Quốc gia 2024./.