Sông Lam Nghệ An gặp Câu lạc bộ Hải Phòng: Bài toán hàng công

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau hai vòng đấu đầu tiên tại V.League 2023, đội bóng xứ Nghệ vẫn chưa thể có chiến thắng. Trong đó hàng công của Sông Lam Nghệ An đang là nỗi lo lớn nhất của huấn luyện viên Huy Hoàng.

Được tiếp đón Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà là cơ hội cho Sông Lam Nghệ An có được chiến thắng đầu tay ở mùa giải này, mặc dù đội bóng đất Cảng hiện đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng.

Như thường lệ, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ vẫn sẽ là nơi người hâm mộ an tâm nhất. Quế Ngọc Hải, Vytas Gaspuitis, Trần Đình Hoàng, Trần Văn Tiến... vẫn sẽ là những nhân tố chủ chốt nơi hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Sau khi thành công khóa chặt hàng công khá mạnh của Đông Á Thanh Hóa, hàng thủ đội bóng xứ Nghệ sẽ tiếp tục đối mặt với thử thách mang tên Carlos Fernandez và Joseph Mpande. Trong khi Joseph Mpande là người đã ghi 2 bàn vào lưới của Sông Lam Nghệ An ở trận lượt về mùa giải năm ngoái thì Carlos Fernandez cũng đã kịp để lại 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 2 trận đấu. Với khả năng chạy chỗ thông minh và khả năng dứt điểm đa dạng, tiền đạo người Tây Ban Nha này đang cho thấy mình đủ sức để thay thế cho Rimario Gordon trên hàng công của Câu lạc bộ Hải Phòng. Tuy vậy, nếu hàng thủ xứ Nghệ thi đấu đúng phong độ thì bộ đôi tiền đạo này khó lòng có cơ hội để nâng cao thành tích.

Ở khu vực trung tuyến, cuộc đối đầu giữa bộ đôi Xuân Mạnh, Trọng Hoàng và bộ đôi Việt Hưng, Hải Huy cũng rất đáng chú ý. Tiền vệ Phạm Xuân Mạnh sẽ có một ngày làm việc vất vả khi phải theo kèm người đàn anh Hải Huy. Đây sẽ là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng của tiền vệ người Yên Thành, bởi lẽ Hải Huy chính là trái tim trong lối chơi của đội bóng đất Cảng.

Trong khi đó tiền vệ Trọng Hoàng sẽ là cầu nối cho những pha lên bóng của đội bóng xứ Nghệ và anh sẽ thường xuyên phải đối mặt với cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Triệu Việt Hưng bên phía đội khách. Người chiến thắng trong các cuộc đối đầu này sẽ giúp cho đội nhà giành được thế chủ động trong trận đấu trên sân Vinh.

Ngoài ra những tiền vệ như: Trọng Hoàng, Xuân Mạnh, hay Nam Hải rất có thể sẽ là phương án ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này, đặc biệt là khi hàng công đang là tuyến thất vọng nhất của đội bóng xứ Nghệ lúc này. Giữa Olaha và Jordy Soladio vẫn chưa có được sợi dây liên kết mặc dù bộ đôi này vẫn đang nỗ lực thi đấu hết mình. Ở trận đấu gặp Đông Á Thanh Hóa, tiền đạo người Bỉ đã có những tín hiệu tích cực hơn, tuy nhiên, hiệu quả cuối cùng thì vẫn chưa có. Trong khi đó, Olaha vẫn chưa có nhiều đổi mới và dễ dàng bị các đối thủ tại V.League bắt bài. Nếu hàng công của Sông Lam Nghệ An không sớm cải thiện thì đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng khó có thể có được một vị trí cao tại V.League 2023. Và bài toán ghi bàn đang là bài toán đau đầu nhất của huấn luyện viên Huy Hoàng vào lúc này.

May mắn cho đội bóng xứ Nghệ là hàng thủ của Câu lạc bộ Hải Phòng hiện tại cũng không quá mạnh. Ở trận đấu gặp Becamex Bình Dương, hàng thủ đội bóng đất Cảng liên tục mắc sai lầm, hệ quả là phải nhận 2 bàn thua từ người cũ Rimario Gordon. Ở vòng đấu vừa qua, mặc dù đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã giữ sạch lưới để có chiến thắng 1-0 nhưng đó là đến sự xuất sắc của thủ thành Văn Toản và sự quá vô duyên của hàng công Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng đến từ thành phố mang tên Bác đã có rất nhiều cơ hội mười mươi nhưng rất tiếc là không thể tận dụng thành công. Nếu hàng thủ đội bóng đất Cảng tiếp tục thi đấu như ở 2 trận đấu đầu tiên thì đây sẽ là cơ hội cho Michael Olaha và Jordy Soladio ghi được bàn thắng đầu tiên tại V.League 2023.

Bên cạnh đó được thi đấu trên sân nhà sẽ là lợi thế rất lớn cho đội bóng xứ Nghệ. Trong 4 trận đấu gần nhất gặp Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân nhà Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng 3 trận, hòa 1 trận, ghi được 5 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Ở mùa giải V.League 2022, đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng đã có chiến thắng giòn giã 3-0. Do đó sân Vinh cũng sẽ là điểm tựa vững chắc để các cầu thủ Sông Lam Nghệ An giành được chiến thắng đầu tiên tại mùa giải năm nay.

Sau trận hòa đáng khích lệ trước Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa, hy vọng đoàn quân của huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ tiếp tục có một ngày thi đấu với phong độ cao để mang về chiến thắng cho người hâm mộ xứ Nghệ.