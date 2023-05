Sông Lam Nghệ An gặp Công an Hà Nội: Hiểm địa Hàng Đẫy

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây những chuyến làm khách đến sân Hàng Đẫy luôn mang lại rất nhiều khó khăn cho đội bóng xứ Nghệ. Và chuyến làm khách trên sân của Công an Hà Nội tại vòng 9 V.League được dự báo cũng không phải ngoại lệ.

Trước đội bóng ngành Công an đang có 3 trận thắng liên tiếp, thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng sẽ phải có những đấu pháp hợp lý mới có được một kết quả thuận lợi tại sân Hàng Đẫy.

Điểm chú trọng đầu tiên của đội bóng xứ Nghệ chính là khâu phòng ngự. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay chưa thể làm an tâm người hâm mộ xứ Nghệ. Mặc dù hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ được bổ sung trung vệ ngoại Vytas Gaspuitis nhưng sự mất tập trung và những sai lầm cá nhân khiến cho Sông Lam Nghệ An chỉ mới có duy nhất 1 trận giữ sạch lưới tại mùa giải năm nay.

Do đó, nếu không cải thiện được khâu phòng ngự ở trận đấu này thì rất khó cho hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ có thể chống đỡ được hàng công của Công an Hà Nội. Nhất là khi họ đang là hàng tấn công mạnh nhất giải với 19 bàn thắng sau 8 trận. Với những con người rất chất lượng, khả năng tấn công của Công an Hà Nội là rất đa dạng. Có thể đó là những tình huống tấn công từ hai cánh hay những pha bật tường trung lộ và cả những cú sút xa khi cần thiết. Sự đa dạng đó còn đến ở những cá nhân đã ghi bàn cho đội bóng ngành Công an. Đã có 8 cầu thủ của Công an Hà Nội ghi bàn ở mùa giải năm nay, trong đó nổi bật là tiền đạo Jhon Cley với 4 bàn thắng. Có thể nói Công an Hà Nội sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An.

Tuy vậy, hàng phòng ngự của đội bóng ngành Công an cũng không quá chắc chắn. Sau 8 trận đã đấu, thầy trò huấn luyện viên Flavio Luiz đã bị thủng lưới 10 bàn thua. Một con số khá cao so với các đội bóng nằm trong tốp đầu. Việc thường xuyên dâng cao của hai hậu vệ biên để hỗ trợ cho hàng tấn công khiến cho hàng phòng ngự của Công an Hà Nội để lộ ra những sơ hở. Và đây sẽ là cơ hội cho các đường phản công chớp nhoáng của Sông Lam Nghệ An.

Kịch bản mong chờ của người hâm mộ xứ Nghệ sẽ là Đinh Xuân Tiến hay Phạm Xuân Mạnh sẽ tung ra những đường chuyền sắc lẹm để cho bộ đôi ngoại binh Olaha và Soladio tận dụng tốc độ, sức mạnh của mình uy hiếp khung thành đối phương. Trong những trận đấu gần đây cả Olaha và Soladio đang thi đấu khá tốt và liên tục lập công cho đội bóng xứ Nghệ. Hy vọng ở trận đấu tới bộ đôi tiền đạo ngoại binh sẽ tiếp tục tỏa sáng để giúp cho Sông Lam Nghệ An có được một kết quả thuận lợi.

Tuy nhiên, trong 5 lần gần đây nhất hành quân đến sân Hàng Đẫy, đội bóng xứ Nghệ đã phải nhận 3 thất bại và chỉ có 1 trận thắng, 1 trận hòa. Ở mùa giải năm ngoái, chính tại sân Hàng Đẫy, Sông Lam Nghệ An đã chịu thua cả 2 trận trước Câu lạc bộ Hà Nội và Câu lạc bộ Viettel. Có thể nói sân Hàng Đẫy đang là hiểm địa với đội bóng xứ Nghệ trong những năm gần đây. Do đó, nếu không có sự chuẩn bị kỹ càng thì thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng khó có thể có điểm rời sân Hàng Đẫy.

Một điểm đáng lo khác của đội bóng xứ Nghệ chính là tinh thần của các cầu thủ. Việc điều chỉnh cách thưởng của nhà tài trợ cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Mặc dù vậy, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn tin rằng các cầu thủ sẽ cố gắng hết sức mình để chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đội bóng quê hương.

Gặp Công an Hà Nội ở thời điểm này là thử thách không nhỏ cho thầy trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Và chỉ có sự đoàn kết và nỗ lực của các cầu thủ xứ Nghệ mới giúp họ vượt qua được thử thách này. Hy vọng Sông Lam Nghệ An sẽ mang đến Hàng Đẫy tinh thần xứ Nghệ để có một trận đấu hay trước chủ nhà Công an Hà Nội.