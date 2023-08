Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai : Trận đấu của sự cống hiến?

Trận đấu “tốt nghiệp” của các cầu thủ trẻ

Sau chiến thắng trước SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An đang đi đúng hướng bằng chính sách sử dụng nhiều cầu thủ trẻ trong giai đoạn cuối mùa. Trong số những cái tên được trao cơ hội thi đấu tối đa ở mùa giải này, nổi bật có thủ môn Nguyễn Văn Việt, Trần Nam Hải, Đinh Xuân Tiến, Trần Mạnh Quỳnh, Ngô Văn Lương… có màn trình diễn rất tốt.

Trong đó, Đinh Xuân Tiến đã có 4 bàn thắng và đang từng bước trở thành trụ cột của Sông Lam Nghệ An. Trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai, nhiều khả năng những cái tên nói trên sẽ tiếp tục được trao cơ hội và sau trận đấu này, họ đã có cho mình những trải nghiệm vô cùng quý giá. Quan trọng hơn, qua trận đấu này, huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có sự tổng kết, đánh giá những gương mặt xứng đáng được góp mặt trong danh sách mùa sau.

Có thêm lý do để người hâm mộ xứ Nghệ hứng thú với trận đấu này bởi ở trận đấu lượt đi, Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng thuyết phục 3-1 ngay trên sân Vinh với các pha lập công của Olaha, Soladio và Xuân Tiến. Trận đấu này, không có sự phục vụ của 2 ngoại binh Soladio và Vytas nhưng nhiều khả năng Olaha vẫn sẽ góp mặt trong đội hình chính.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã có một trận đấu đầy nỗ lực trên sân vận động Hòa Xuân. Ảnh: Chung Lê

Về lực lượng, Sông Lam Nghệ An vẫn còn đó một số ca chấn thương chưa bình phục hoàn toàn như hậu vệ Hồ Văn Cường, Trần Đình Hoàng. Một số cầu thủ như trung vệ Thái Bá Sang, Nguyễn Xuân Bình bị tái phát chấn thương. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phan Như Thuật nhiều khả năng sẽ có sự phục vụ của Trần Đình Tiến - cầu thủ có khả năng tạo đột biến của Sông Lam Nghệ An.

Một trận cầu cống hiến?

Trận đấu được xem là tri ân người hâm mộ quê nhà, nhiều khả năng thủ môn Văn Hoàng sẽ tiếp tục được trao cơ hội với màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu trước. Nơi hàng phòng ngự, Vương Văn Huy, Mai Sỹ Hoàng, Quế Ngọc Hải, Lê Văn Thành và Trần Nam Hải là những cái tên tốt nhất của Sông Lam Nghệ An ở thời điểm này.

Nơi hàng tiền vệ, những cầu thủ trẻ như Đinh Xuân Tiến, Trần Đình Tiến và Trần Mạnh Quỳnh cũng sẽ được đặt nhiều kỳ vọng. Trong khi đó trên hàng tấn công, khả năng đá chính cùng Michael Olaha của tiền đạo trẻ Ngô Văn Lương là rất lớn. Dù chưa đạt đến đẳng cấp của người đàn anh Phan Văn Đức, nhưng cầu thủ khoác chiếc áo số 20 của Sông Lam Nghệ An đã có những sự tiến bộ rõ rệt sau 7 trận đấu.

Những gương mặt trẻ của SLNA thoải mái tâm lý trước trận gặp HAGL để khép lại mùa giải. Ảnh Chung Lê.

Trong quá khứ, trận đấu của Sông Lam Nghệ An và Hoàng Anh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. Trong những lần hai đội gặp nhau trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An mới chỉ thua 1 trận duy nhất và thắng 14 trận, hòa 4 trận. Có thể khẳng định, Hoàng Anh Gia Lai là đối thủ rất vừa tầm của Sông Lam Nghệ An khi đội bóng xứ Nghệ được thi đấu trên sân nhà.

Nếu giành trọn 3 điểm ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An sẽ có được 25 điểm và đứng đầu nhóm B chung cuộc mùa giải 2023. Đây không thể xem là một thành tích quá tốt, nhưng trong một mùa giải mà Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, có nhiều trận đấu kém may mắn và giai đoạn chuyển giao giữa hai thế hệ già - trẻ thì tinh thần thi đấu cống hiến có lẽ là điều quan trọng nhất với khán giả xứ Nghệ lúc này.